Clamoroso ritorno di un ex vippona al GF Vip: farà coppia con lui

Ex vippona farà coppia con Lui: clamoroso ritorno al GF Vip

Alfonso Signorini è tutto preso dall’organizzazione del Grande Fratello Vip 7. Il reality show inizierà l’ultima settimana di settembre e ancora il cast non è deciso.

Sappiamo, invece, chi saranno le due opinioniste che accompagneranno il conduttore: si tratta di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Per quanto riguarda i futuri gieffini, alcuni hanno detto di no, altri si stanno candidando a vuoto e altri ancora sperano in un ritorno nella Casa.

Ecco che spunta il nome di una ex vippona che farà un clamoroso ingresso in compagnia di Lui. Vediamo insieme di chi stiamo parlando del GF Vip

Patrizia De Blanck farà coppia con Lui: clamoroso ritorno al GF Vip

Patrizia De Blanck è una contessa, nonché ex concorrente del GF Vip 5. La donna fa letteralmente schiantare dal ridere. E’ una nobile atipica che sorprende con i suoi modi di fare e di parlare.

E’ proprio per questo che sarebbe un clamoroso e divertente ritorno al GF Vip, mentre il primo concorrente uomo è proprio hot.

A rivelare la notizia è il giornalista Ivan Rota per la rubrica di gossip Dagospia. Il portale confessa che potrebbe essere un ritorno, ma la contessa non sarebbe da sola.

“Che la vulcanica e ironica contessa faccia impennare gli ascolti non è un segreto per Alfonso Signorini e per gli autori del GF Vip. Si dice che la Patrizia De Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma ‘L’autostoppista’ di Igor Righetti” si legge su Dagospia.

A quanto pare, fu proprio Alfonso Signorini ha richiedere nuovamente la presenza della contessa durante una ospitata in studio in una puntata del GF Vip 6. Proprio in diretta nazionale, il conduttore chiese alla De Blanck di tornare nella Casa.

Se dovesse succedere, sarebbe un boom di ascolti assicurato per il reality show.

Anche un’altra ex concorrente potrebbe tornare, ma è proprio lei che si è proposta. Si tratta di Nathalie Caldonazzo che non disdegnerebbe affatto un ritorno nella Casa come concorrente, ma anche in un ruolo diverso. Infatti, la showgirl vorrebbe diventare l’opinionista dell’ottava edizione del GF Vip. Nel dubbio, Nathalie guarda avanti, mentre spuntano i no che fanno male per Signorini.

Altro che clamoroso ritorno per Patrizia De Blanck, sarebbe una bellissima notizia il suo nuovo ingresso nella Casa del GF Vip. Per ora, però, possiamo solo sperare