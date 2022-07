“Non ci sarò”: doccia fredda per Signorini, la vippona smentisce tutto

Alfonso Signorini ha dovuto fare i conti con una terribile doccia fredda. Lei ha smentito la sua presenza al Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, nonostante sia piena estate, è a lavoro per realizzare la prossima edizione del Grande Fratello Vip. La settima in onda su canale 5, mentre è la quarta che lo vede indossare i panni di conduttore.

Il cast non è ancora stato scelto, ma in rete continuano a spuntare numerose indiscrezioni in merito a chi potrebbe soggiornare nella casa più spiata d’Italia per molto e molto tempo, considerato che Pier Silvio Berlusconi ha tutta l’intenzione di voler battere ogni record.

Nelle scorse ore però è arrivata una doccia fredda per Alfonso Signorini in quanto una delle concorrenti date per certe ha confermato che non prenderà parte alla prossima edizione del reality show di canale 5.

Non parteciperà al GF Vip: batosta per Alfonso Signorini

Alfonso Signorini sembrava aver fatto il colpaccio con lei all’interno della casa più spiata d’Italia, ma non appena una fan le ha chiesto tra i commenti su Instagram se questa notizia fosse vera, lei l’ha categoricamente smentita affermando che non ci sarà nella prossima edizione del GF Vip.

Chadia Rodriguez ha smentito la sua partecipazione al GF Vip segnando una terribile doccia fredda nei confronti del conduttore che negli scorsi giorni aveva pubblicato un indizio su una sua concorrente che sembrava indicare proprio lei, ma sembrerebbe essere tutto un malinteso.

Alcuni utenti della rete però sono convinti che la cantante abbia soltanto provato a sviare gli indizi trapelati in rete e che farà ugualmente parte del cast che dal 12 settembre darà vita alle nuove dinamiche del programma. Purtroppo però si tratta soltanto di supposizioni, in quanto la diretta interessata ha categoricamente smentito il tutto.

Se si vuole essere ancora più sicuri, come il ritorno dell’amatissima ex concorrente in coppia proprio con Lui, non ci resta che attendere la pubblicazione ufficiale di tutti i vipponi scelti. Nella speranza che sappiano eguagliare quelli che hanno vissuto quest’esperienza in precedenza.

Non ci resta dunque che sperare che Chadia Rodriguez abbia mentito soltanto per depistare i suoi fedeli sostenitori.