E’ stata una delle dame più amate di Uomini e Donne: oggi la sua vita è così

Una delle dame più amate del noto reality, Uomini e Donne oggi ha cambiato per sempre la sua vita. Ecco cosa fa e come è diventata negli anni.

Era una delle protagoniste indiscusse del dating show targato Maria De Filippi, in onda su Canale 5 ogni pomeriggio. Oggi la sua vita è cambiata totalmente e Uomini e Donne è solo un ricordo lontano…

Sono state tante le dame e tanti i cavalieri che hanno animato le dinamiche di Uomini e Donne. Fra loro, alcuni più di altri sono rimasti nel cuore degli spettatori di Canale 5.

In questo articolo ci concentreremo su Elga Profili. La ricorderete sicuramente come una delle dame più chiacchierate della stagione. Eppure Elga dopo Uomini e Donne, sembra aver cambiato definitivamente vita. Ecco com’è diventata oggi dopo la sua uscita di scena dal programma TV!

Elga Profili, dopo Uomini e Donne la nuova vita

Nel corso delle puntate di Uomini e Donne, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, Elga Profili si era fatta notare per aver intrapreso una conoscenza con il cavaliere Antonio Jorio.

La conoscenza e successiva frequentazione fra Elga e Antonio non è tuttavia andata a buon fine. Infatti, dopo la fine del programma i due non hanno neppure intrapreso un percorso insieme, decidendo di piantare in tronco quello che avevano costruito dalle poltrone del Trono Over.

Così, la dama del dating show ha deciso di rimettersi in gioco e riprovarci. Questa volta con Samuel. Ottenendo un ennesimo fallimento. Ed è qui che arriva la decisione da parte sua di mollare tutto ed abbandonare la trasmissione televisiva per un periodo transitorio. Elga ritornerà successivamente per conquistare Giorgio Manetti, l’ex storico di Gemma Galgani ma con scarsi risultati. Per tutte queste ragioni Elga ha presto maturato l’intenzione di abbandonare definitivamente il programma condotto da Maria De Filippi e cambiare vita.

Dopo la trasmissione la donna ha ripreso la sua vita di sempre e le sue vecchie abitudini. In più secondo le informazioni in nostro possesso, sembrerebbe che la Profili ha anche scritto un libro.

Non si sanno informazioni certe sul suo stato sentimentale. Elga mostra una certa riservatezza sulla questione. Anche sui suoi profili social non mostra molti aspetti legati alla sua quotidianità ma fa parlare le sue passioni e la sua professione.