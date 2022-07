Sorpresa al concerto di Ultimo: quanto accaduto al fan è incredibile!

Siamo nella stagione dei concerti e quello di Ultimo sta facendo chiacchierare tutti. Il cantante è ancora al centro del gossip, e la ragione riguarda un suo fan.

Il profumo e il brio dell’estate regalano momenti magici, specialmente quando si passano delle serate musicali ad ascoltare dal vivo i propri beniamini. Tra questi il concerto di Ultimo è stato davvero una grande emozione. L’artista romano è uno dei fenomeni più apprezzati degli ultimi anni, tanto che riesce sempre ad essere su tutti i giornali anche quando non se lo aspetta. L’evento accaduto al fan lascia senza parole.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è un giovane cantautore di soli 26 anni che sta riempiendo stadi e palazzetti con le sue canzoni e spopolando nel mondo della musica. Testi profondi nei quali è impossibile non ritrovarcisi.

Il suo modo di scrivere e di toccare il cuore dei fan sembra ricordare quello del suo mentore, Fabrizio Moro, anche lui cantautore originario di Roma, e molto legato al ragazzo.

Parliamo di Moriconi perché all’ultimo concerto è accaduto qualcosa di impossibile. Salta fuori un episodio di cui è protagonista un suo fan. Il fatto ha sconcertato tutti, perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Il concerto di Ultimo: la verità di cui è protagonista il fan

Assistere ad un concerto di Ultimo è una forte emozione per i fan, famosi e non. Infatti, non possiamo non intravedere delle dediche tra due ex gieffini uniti proprio dalla musica del cantautore, sconvolgendo non poco i fan. Questo è uno dei tanti poteri della musica. E dato che le notizie sul giovane artista romano stanno diventando sempre più note, l’ultima è davvero sconvolgente, il fan è ancora senza parole.

Chi è Ultimo? La domanda spiazza, figuriamoci chi si è trovato a Bari al concerto dell’artista, e si è visto in presenza il ragazzo in foto: avrebbe confuso chiunque! Ebbene, il giovane a destra è semplicemente un fan di Nicolò, peccato che sia stato protagonista di una gag da film al cinema.

La situazione ha raggiunto il limite dell’assurdo in quanto il ragazzo, prima dell’inizio del concerto, stava tranquillamente passeggiando tra la folla presente all’evento, quando all’improvviso accade l’impensabile.

Delle ragazze hanno iniziato a chiedergli foto ed autografi, oltre che a cantare le canzoni di Ultimo! Vista l’incredibile somiglianza, anche in foto si fa difficoltà a riconoscere quale sia il vero cantante, è stato scambiato per lui!

Spiazzato, è stato al gioco, ma fino ad un certo punto, perché il vero e unico Ultimo era sul palco a fare le prove del suono!

E’ stato assurdo perché il cantante è unico nel suo genere. Come già accennato, Ultimo è legato a Fabrizio Moro al quale ha dedicato una dedica emozionante, parole che solo lui avrebbe potuto mettere insieme

Per quanto un fan possa assomigliargli a scatenare l’ilarità generale, dimostrato dai video sui social, nessuno potrà mai interpretare i testi in maniera così intensa e speciale come l’originale.