Ballando con le stelle 2022, pazza idea Milly Carlucci: successo garantito

Ballando con le stelle sarà un successo garantito: la pazza idea di Milly Carlucci

Milly Carlucci, grande conduttrice della Rai, si sta occupando del cast di Ballando con le stelle 2022.

Il programma inizierà l’8 ottobre e finirà il 23 dicembre con una puntata in più rispetto all’edizione scorsa.

Vediamo insieme i nomi del nuovo cast e la pazza idea di Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2022 sarà un successo: la pazza idea di Milly Carlucci

Milly Carlucci sta affrontando gli ultimi provini per l’inizio di Ballando con le stelle 2022. Il format ottiene sempre ascolti da urlo e la conduttrice vuole riconfermare il suo primato.

Dal 2005, volti noti del mondo dello spettacolo si buttano in pista per questa nuova sfida. Ballare non è da tutti, ma molti si sono scoperti dei veri e propri talenti. Tra musica, emozioni, scontri e sorrisi, questo programma Rai non si smentisce mai.

Mentre Milly Carlucci continua a non deludere, abbiamo scoperto il primo nome ufficiale del cast. Si tratta della cantante e attrice Iva Zanicchi.

Troveremo anche Gabriel Garko, Eva Robin’s, Nancy Brilli e Marta Flavi.

Ci sono anche personaggi che si sono auto candidati per questa avvincente sfida, come Jonathan Kashanian e Emanuela Folliero. Si vocifera anche la presenza di Bianca Guaccero e Paola Barale.

Insomma, chi più ne ha più ne metta.

A proposito della presenza di Eva Robin’s, il mondo della politica e dei social sta molto parlando. La cantante e attrice manca da tempo sul piccolo schermo, tranne qualche piccola ospitata, e alcune persone arricciano il naso nel sapere che un’artista trasgender prenderà parte a Ballando con le stelle 2022.

Ma Milly Carlucci non si lascia fermare e da adito alla sua pazza idea. Infatti, Eva non sarà l’unica transgender a partecipare. L’indiscrezione viene rilasciata dal settimanale Oggi.

A quanto pare la conduttrice ha messo gli occhi su Lilith Primavera, nuova musa di Ferzan Ozpetek e protagonista di Le Fate Ignoranti, serie tv Disney.

Lei si sente una “donna nata maschio” e indossa gli abiti di Vera, una donna transgender che ha un rapporto veramente ostico con sua mamma.

A Milly Carlucci piace mandare dei messaggi attraverso il suo lavoro. Infatti, la conduttrice è stata anche la prima a far ballare insieme due uomini con la coppia formata dal professionista Raimondo Todaro e il costumista Giovanni Ciacci.

Nel 2013, invece, invitò la figlia di Toninho Cerezo, divenuta donna dopo un’operazione.

Già ai tempi Milly dovette “giustificare” le sue scelte.

“La prurigine è negli occhi di chi guarda, dietro la mia scelta non c’è nulla di provocatorio” commenta la Carlucci e concluse: “Mi sembra un messaggio importante in un periodo difficile in cui ci sono ragazzini che si suicidano perché non si sentono accettati”.

Un messaggio passato, ma tuttora attuale.

Milly Carlucci con la sua pazza idea guadagna ancora più consensi. E’ sempre bello vedere la voglia di unirsi invece che allontanarsi, soprattutto in un gioco appassionante come Ballando con le stelle