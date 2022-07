Indovinello: scopri l’oggetto segreto, cogli la sfida al volo!

Le sfide di Instanews non terminano mai, e quella dell’indovinello del giorno è unica: indovina l’oggetto segreto, è davvero da far impazzire.

Non ci sono dubbi, mettersi in gioco con delle sfide divertenti è proprio quello che ci vuole, specialmente quando si soffrono il caldo e la noia. Nel gioco di oggi dovrai scoprire l’oggetto segreto protagonista della consegna. Ricorda che niente è scontato, e che la logica è la tua arma vincente, ma non la sola da applicare. Ti svelo qualche suggerimento, ma dovrai essere tu con le tue sole capacità e risolvere l’enigma.

La logica non è data dall’intelligenza, ma dalla capacità di ragionamento. Per cui allenando il pensiero razionale è possibile diventare dei bravi solutori, e scoprire la risposta esatta di indovinelli del genere, in men che non si dica. L’oggetto segreto potrebbe farti impazzire, ma se attui le giuste mosse non sarà impossibile risolvere l’enigma.

Ti suggerisco di visualizzare quale oggetto potrebbe compiere un’azione del genere, immaginando cosa fai quando togli un cappello.

Già il fatto che tu sappia che si tratti di qualcosa di concreto è un grande indizio. Allora, che aspetti a risolvere il rompicapo? Mettiti in gioco, a fine articolo troverai risposta e spiegazione.

Test dell’oggetto segreto, la soluzione è facilissima!

Oltre alle sfide di logica abbiamo tanti altri tipi di test, ce ne sono di tutti i colori! Se ne preferisci uno rapido, ad esempio un enigma visivo nel quale devi trovare un lupo in mezzo alle pecore, è un rompicapo leggero e divertente. Ti permette di mettere in atto le tue abilità di stratega e visualizzatore, perché è bene che tu sappia che in tutti i giochi devi attuare una strategia: anche per quello di oggi! Scorri per la soluzione.

Cosa ci fa un bel cavallo come soluzione? La risposta esatta non è né il quadrupede qui raffigurato, né la sua folta e lucente criniera. Ti è stato chiesto di ragionare su un oggetto, non su un animale o chissà che altro elemento che contraddistingue un essere vivente.

Si tratta di qualcosa che puoi utilizzare anche tu da come si evince nella consegna. Qual è l’oggetto che puoi usare sia tu, che il cavallo in foto?

La risposta esatta è pettine! Ci eri arrivato da solo o hai sbirciato la soluzione corretta?

Se ti piace metterti in gioco prova il rompicapo di logica nel quale devi scoprire l’elemento nascosto, è simile a quello di oggi, ma racconta tutta un’altra storia!

Allena le tue capacità e diventa un abile solutore di enigmi e giochi divertenti. Nel frattempo continueremo a studiare dei test difficilissimi e adatti alla tua mente brillante.