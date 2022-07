L’amaro sfogo di Paola Turani è una lezione di vita per tutti

L’influencer Paola Turani non le manda a dire: si lascia andare ad uno sfogo nudo e crudo, affermando ciò che nessuno ha il coraggio di dire!

Il mondo del web è vario, come lo è il modo di utilizzare i social media. Instagram ha un grande potere, specialmente nei confronti dei followers che spesso si lasciano molto condizionare dai propri beniamini. Paola Turani è una delle influencer più in voga del momento, dimostrazione del grosso seguito che ha sulle piattaforme digitali. Nonostante ciò, la giovane donna ha vissuto qualcosa che la accomuna a tante altre, e con l’obiettivo di contrastare i giudizi, decide di metterci la faccia.

Non tutti hanno il coraggio di dire ciò che pensano, poiché il principale timore è quello di essere additati dal prossimo, soprattutto se il seguito è così tanto. Più è la notorietà, maggiore sarà l’ondata di ritorno qualora si decida di dire qualcosa di forte impatto, proprio com’è stato per Paola Turani.

Così, non possiamo non condividere le sue parole che hanno del veritiero, fa cadere le maschere e qualsiasi paura.

Paola Turani senza filtri: la verità che nessuno dice

Di recente, si è parlato di Paola Turani per lo scontro social contro Chiara Nasti, la bufera creatasi sul web ha diviso letteralmente i fan in due fazioni. Del resto, è proprio con la loro immagine e personalità che lavorano, di conseguenza finiscono per causare contrasti tra gli stessi seguaci digitali e non. Così, a distanza di tempo da quelle dichiarazioni, ne saltano fuori della altre, quella del giorno insegna qualcosa a tutti.

Miti da sfatare e pregiudizi da combattere, mica poco! La bella influencer ha un carattere da vendere, soprattutto non le mancano peli sulla lingua. E’ chiaro che per fare questo lavoro abbia bisogno di tanta forza interiore, altrimenti quando si finisce alla gogna si può cadere in una profonda tristezza.

Criticata amaramente dagli haters per essersi lamentata delle difficoltà dell’essere mamma. Una condizione mitizzata da chiunque, ma nessuno sembra rendersi conto delle sofferenze vissute dalle mamme, soprattutto quelle che lo sono diventate da poco.

La vita viene stravolta ed i ritmi sono così intensi che sembra impossibile star dietro a tutto. Per tali ragioni, viene criticata con frasi come: “Ma lo sapeva che avrebbe partorito un essere umano e non un bamboloccio?” o ancora, “Povera, non può godersi le vacanze perché ha un bambino di 9 mesi!”;

Insomma, si tratta di parole pesanti alle quali replica che lei è rinata da quando c’è suo figlio con lei, ma che non bisogna assolutamente nascondere le difficoltà che si celano dietro, perché sono molte e complesse. Afferma:

“Farei cambio con la vita di prima? No. Mai. Si può però affermare che in certi momenti è più impegnativo e non è così facile come sembra? Alcune persone si lamentano della perfezione sui social, ma se sei sincera e dici la verità ti massacrano.”

Fin dal dolcissimo annuncio social dell’influencer la gioia è stata tanta, ma la verità non è facile da comprendere. Si tratta di uno sfogo a cuore aperto, che senza dubbio glielo ha reso molto più leggero, perché a nascondersi son bravi tutti!