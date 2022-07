Test: aiuta l’uomo a salvarsi e a sposare la sua amata

Questo test metterà a dura prova la tua capacità di prendere una decisione in meno di trenta secondi. Dovrai affidarti al tuo istinto

Un uomo decide di fare un viaggio in Africa e parte da solo. Arrivato sul posto, si avventura in un luogo sperduto ma viene immediatamente catturato da una tribù di indigeni. Questi uomini lo portano davanti al grande capo della tribù, il quale lo condanna a morte perché non vuole estranei nella sua terra. L’uomo viene portato in prigione ma conosce la figlia del grande capo.

I due giovani si innamorano e la ragazza prova a salvargli la vita. Chiede clemenza al padre ma il capo non ha alcuna intenzione di cambiare idea. Dopo una lunga insistenza, la ragazza ottiene una possibilità per il suo amato. Sarà condotto davanti a due porte e ne dovrà aprire una. Dietro una delle due porte ci sarà la ragazza. Qualora la dovesse scegliere, l’uomo si salverebbe e potrebbe sposare la donna.

Dietro l’altra porta ci sarà un boia, che lo ammazzerà immediatamente. All’uomo sarà data la possibilità di fare una domanda ad una delle due guardie. Di queste, una dice sempre la verità e l’altra sa soltanto mentire. Qual è la domanda che farà l’uomo per salvarsi la vita? Da questo momento, hai soltanto trenta secondi per rispondere in maniera corretta. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è molto importante distinguere i dettagli utili da quelli superflui, inseriti nel testo dell’enigma soltanto per farti sbagliare. Se hai effettuato correttamente questa operazione, adesso avrai sicuramente la risposta esatta in testa. Non ti resta che verificare se la tua risposta sarà esatta oppure sbagliata e a noi toccherà farti i complimenti.

Questo test non ha alcuna validità scientifica perché è soltanto un passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Se non hai idea di quale possa essere la soluzione dell’enigma, non preoccuparti. È molto probabile che tu sia abile con altri tipi di test. Adesso passiamo alla soluzione.

La domanda che l’uomo farà a una delle due guardie è la seguente: “Cosa direbbe il tuo collega se gli chiedessi qual è la porta sbagliata?”. La risposta sarà per forza quella giusta perché entrambi indicheranno la stessa porta.