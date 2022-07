Ecco cosa succedeva all’Isola dei Famosi: ex naufrago denuncia tutto

L’Isola dei Famosi si è conclusa da poche settimane con la vittoria dell’attore Nicolas Vaporidis. Questa edizione è andata alla grande: la produzione si è impegnata nel rinnovare il programma. Inizialmente i concorrenti entravano in gara in coppia, ma con il passare delle settimane neanche il tuo familiare era amico. Tutti contro tutti.

Essendo che gli ascolti erano alti, l’Isola è andata avanti più del previsto e alcuni concorrenti sono entrati a gara già iniziata.

È proprio di uno degli ultimi naufraghi sbarcati in Honduras di cui parleremo oggi. Il ragazzo denuncia tutto quello che è accaduto nel reality show.

Ecco cosa succedeva all’Isola dei Famosi: Gennaro Auletto denuncia tutto

Gennaro Auletto è un modello napoletano, nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo sbarca in Honduras per ultimo in compagnia di Luca Daffrè.

Uscito per un televoto flash alla ventitreesima puntata, Gennaro ha ancora qualche sassolino da togliersi dalle scarpe.

Approfitta dell’intervista per SuperGuidaTv e denuncia tutto, mentre spunta il clamoroso addio.

Secondo l’ex naufrago, l’Isola aveva delle palesi preferenze per alcuni concorrenti. “Quando ho parlato di favoritismi, mi riferivo ad Edoardo Tavassi e penso che gli altri naufraghi sono stati favoriti per il fatto di aver vissuto questa esperienza dall’inizio” confessa Gennaro e aggiunge: “Ci sono stati naufraghi che non sono mai stati criticati o attaccati e questo è stato palese”.

Parole dure da parte di Auletto…

Ma cosa ne pensa il modello della sua amicizia nata con Mercedesz Henger? I due erano molto vicini in Honduras, ma qualcosa è cambiato.

Gennaro ha sempre creduto che non potesse nascere qualcosa con la modella e spiega: “Lei si confidava con me di Edoardo e parlava male di Nicolas Vaporidis. L’ho sempre inquadrata come una persona di cui era meglio non fidarsi”.

L’ex naufrago ha fatto proprio così e secondo lui, le azioni di Mercedesz hanno provato la sua teoria.

Infine, l’intervistatore chiede all’ex naufrago il suo parere in merito alla vittoria di Nicolas, mentre scoppia l’amore dopo l’Isola.

Per Auletto, Vaporidis si è meritato la vittoria e conclude: “Ha dimostrato a tutti di essere il naufrago per eccellenza e la sua permanenza di 99 giorni è un traguardo storico”.

Tutto bene quel che finisce bene. Nonostante la denuncia di Gennaro alla produzione dell’Isola dei Famosi, l’ex naufrago è contento del suo percorso e non vede l’ora di affrontare nuove sfide