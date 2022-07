Arriva il clamoroso addio dopo l’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è appena finita con la vittoria dell’attore Nicolas Vaporidis. Al contrario dello scorso anno, questa edizione è stata molto seguita e Ilary Blasi si è ripresa la sua rivalsa.

Ad accompagnare la conduttrice c’erano due opinionisti davvero esilaranti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Proprio uno dei due dice addio dopo la conclusione dell’Isola dei Famosi. Vediamo insieme di chi si tratta e quale è il motivo

Arriva il clamoroso addio di Nicola Savino dopo l’Isola dei Famosi

Nicola Savino è un grandissimo conduttore radiofonico e televisivo, attore e anche imitatore. Diciamo che è un vero e proprio showman.

L’uomo ha appena concluso la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022, mentre scoppia l’amore dopo il reality. Inizialmente era proprio lui ha condurre il reality show, ma per questa ultima edizione la produzione gli ha offerto un altro ruolo.

Nicola è molto felice del suo ritorno a la Mediaset, ma ecco che arriva il clamoroso addio. Infatti, Savino si sposterà su Tv8 per condurre un nuovo programma intitolato 100% Italia.

“Sono orgoglioso di essere qui, sono atterrito da tutta questa figaggine!” commenta l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi e spiega il gioco: “100% Italia è un programma straordinario, un game con 106 persone in studio: un panel con 100 italiani, due coppie di concorrenti, un esperto di sondaggi e io. È un programma divertente, istruttivo e leggero, che somiglia al canale. Sono emozionato e lo dico davvero“.

Una nuova novità per La 8, canale pubblico di Sky. Non sarà l’unica novità di questo inverno. Incontreremo anche Caterina Balivo con Chi vuole sposare mia mamma, Name the Tune di Enrico Papi e Celebrity Chef presentato dal cuoco Alessandro Borghese.

Tante novità e conferma, ma anche sport, mentre arriva il colpaccio per l’ex naufrago. Questo mondo lo potremo vedere solo a pagamento su Sky Sport, anche se alcuni match saranno disponibili anche su Tv 8 come la Formula Uno, il MotoGP e il Superbike, ma anche il calcio con Europa e Conference League.

Nicola Savino è carico per questa nuova esperienza. La conduzione non lo spaventa, perché sa benissimo il fatto suo. Dopo il clamoroso addio all’Isola dei Famosi, è proprio voglioso di rimettersi alla prova