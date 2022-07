Qual è il valore mancante? Risolvi la combinazione numerica!

By

I test sono il passatempo ideale con questo caldo: risolvi la combinazione numerica, ti manca soltanto un valore! Studia le cifre e mettiti in gioco.

Il caldo dell’estate porta molta stanchezza, per cui trovare degli hobby è un ottimo modo per farvi fronte. Di certo, stare sotto l’ombrellone e digitare compulsivamente tasti a casa sul cellulare non è la cosa giusta, ma se lo si fa on l’obiettivo di risolvere i rompicapo, allora si è sulla cresta dell’onda! La combinazione numerica è un po’ fuori dal comune, diciamo che dovrai fare dei calcoli molto particolari. A fine articolo troverai soluzione e spiegazione.

Numeri un po’ particolari e calcoli nascosti, cosa c’è di più divertente nel risolvere un enigma? Essere svegli e concentrati è un ottimo modo per contrastare la noia e diventare degli abili solutori, ma soprattutto persone produttive.

Come già anticipato, la combinazione numerica presenta degli elementi che non sembrano corrispondere ai simboli presenti. Ti consiglio di applicare più logica che abilità di calcolo, perché tutte le operazioni sono uguali, ma non compaiono del tutto.

Dopo questi indizi non sarà difficile porre in essere la soluzione, anzi è più facile del previsto.

Soluzione test: ecco la combinazione numerica completa!

Ci sono tantissime tipologie di rompicapo, specialmente nel nostro sito nel quale potrai sbizzarrirti. Se ti piace la logica ti consiglio un indovinello nel quale devi scoprire l’oggetto segreto della consegna, non è impossibile, ma la risposta non è così scontata. Del resto, ci impegniamo al massimo per garantire sfide avvincenti, altrimenti che divertimento ci sarebbe? Ecco la soluzione dell’enigma matematico di oggi.

Ebbene sì, la soluzione è 410, ma com’è possibile? Appunto, non si tratta di calcoli lineari, o meglio non lo sono nel senso tradizionale, poiché sotto queste operazioni se ne nascondono delle altre. Partiamo dai primi calcoli:

5+3=28 e 9+1=810, già da queste due formule si evincono due condizioni. La prima, è che ci sono delle operazioni nascoste, la seconda è che i numeri sono stati inseriti in maniera grafica. Perché 5+3, cioè svolgendo il calcolo normalmente, darà come risultato 8, ed è uno dei valori posti nelle unità, e la decina come può diventar 2? Perché si sottrae! Quindi:

5+3= (5-3) accostato a (5+3)= 28!

Stessa cosa con tutti gli altri valori:

9+1= (9-1) accostato a (9+1)= 810

8+6= (8-6) accostato a (8+6)= 214

5+4= (5-4) accostato a (5+4)= 19

7+3= (7-3) accostato a (7+3)= 410!

Allora, ci sei arrivato da solo? Continua ad allenarti, risolvi quanti più rompicapo e test possibili, vedrai che diventerai una scheggia. Se ti piacciono le illusioni ottiche trova nel gioco del vecchio baffuto i due animali nascosti, è una sfida unica nel suo genere e da non perdere.

Al momento, stiamo studiando nuove sfide adatte a te, ci vediamo alle prossime.