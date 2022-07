By

La sfida di oggi è ardua, risolvi il rompicapo del signore baffuto: nasconde due animali, riesci a trovarli? Mettiti in gioco, provaci in meno di un minuto!

Si tratta di un enigma visivo, le cui illusioni ottiche giocano dei brutti scherzi. Qual è l’obiettivo? Appunto, è necessario individuare due animali che si celano in questa foto raffigurante un signore con i baffi ed un cappello buffi. La tempistica è quella di un minuto, sarai in grado di risolvere il rompicapo in così poco tempo? Inizia la sfida! A fine articolo troverai la risposta esatta con la spiegazione, nel frattempo ti fornisco qualche suggerimento.

Ebbene, per risolvere un enigma del genere, è necessario aver chiari non solo l’obiettivo, anche le intenzioni. Cosa raffigura questa foto? Un signore con barba e cilindretto, ma cos’ha di strano che può far visualizzare nella propria mente due animali nascosti?

La logica condiziona sempre le sfide, qualsiasi esse siano, l’importante è avere le intenzioni giuste, il che equivale a dire di saper andare a cercare le informazioni giuste. Lo stile del disegno è particolare, ma pur sempre semplice, scopri quali sono gli intrusi, ma soprattutto dove si trovano!

Infine, ti suggerisco di riconoscere che non tutto è come sembra, la foto può essere alterata alla vista, senza Photoshop o altro, basta solo aguzzare l’ingegno.

Il tempo scorre, mettiti in gioco e non perdere l’occasione di diventare un bravo solutore.

Soluzione test dei due animali nascosti: ecco dove sono!

L’enigma del giorno è decisamente particolare, se invece sei un amante dei rompicapo classici, ti propongo un indovinello di logica nel quale devi individuare l’elemento nascosto, non è difficile, perché è pieno di indizi interessanti. Nel frattempo, la sfida di oggi è giunta agli sgoccioli, ecco la soluzione con la spiegazione!

Hai mai giocato al gatto e al topo? Eccoli lì, sono loro due gli animali nascosti! Come avresti potuto risolvere il rompicapo del giorno?

Innanzitutto, nonostante sia mancato il suggerimento delle tipologie di animali da trovare, il resto degli indizi erano davvero molti e soprattutto utili al disvelamento della verità. Soprattutto quando ti è stato detto che non avresti avuto bisogno di alcun supporto digitale come Photoshop e di qualsiasi altro strumento nel trovare la risposta esatta.

Perché sarebbe bastato girare l’immagine e riscontrare le anomalie, ormai fin troppo evidenti! Allora, ti è piaciuta la sfida che ti ho sottoposto?

Se sì, ti consiglio un altro enigma simile nel quale devi scovare un lupo in mezzo alle pecore, è un rompicapo visivo e di logica, anche qui ti divertirai! Al momento, noi del sito continueremo a lavorare per le prossime sfide, non perdertele.