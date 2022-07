Il cast del Grande Fratello Vip 7 è sempre più ricco di vipponi da urlo! La quarta concorrente è la più attesa, scopriamo di chi si tratta.

Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 7 Alfonso Signorini non sta ponendo alcun limite alle scelte dei gieffini della stagione televisiva in arrivo. Vip dal mondo dello spettacolo, e non solo, anche dei motori! I fan non stanno più nella pelle, specialmente perché si tratta di un volto molto interessante.

Chi più ne ha più ne metta, Alfonso Signorini è già carico! Manca ancora molto dalla messa in onda del Grande Fratello Vip 7, ma tutti, vipponi, opinionisti, telespettatori e persino ex gieffini, nessuno sta più nella pelle!

Il reality più controverso di sempre si adegua alle nuove dinamiche televisive, portando in scena uno spettacolo inedito che farà impazzire il pubblico a casa. Ogni giorno, sarà una sorpresa, specialmente se scendono in campo vipponi come la protagonista di oggi.

Grande Fratello Vip 7: fuori il nome della quarta vippona

Come se non bastasse, ci sono già in corso faide, ancor prima di iniziare! Scoppiano le polemiche per tre inaspettati ritorni, cosa avrà in mente Alfonso Signorini? Inoltre, cosa dobbiamo aspettarci dal Grande Fratello Vip 7? Di certo del divertimento, per quanto riguarda le dinamiche, a quello ci penseranno gli autori! Conosciamo la quarta vippona in gara, chi se lo sarebbe mai aspettato!

Il nome Lamborghini suggerisce qualcosa? Ebbene, stiamo proprio parlando di una dei discendenti dei motori più famosi al mondo! Ginevra Lamborghini sarà la quarta concorrente del Grande Fratello Vip 7, ma sostanzialmente cosa combina nella sua vita? Conosciamola meglio!

Classe 1992, diventa direttrice creativa dopo essersi laureata in Marketing e Moda, infatti cura la sezione femminile del marchio di famiglia, inoltre ha debuttato da poco con il brano Scorzese.

Di certo, Elettra è molto più conosciuta poiché ormai performer affermata, ma anche la sorella non sembra essere da meno. Ama la musica proprio come lei, infatti sui social si presenta come musicista, ma c’è qualcosa che fa storcere il naso.

Elettra non ha mai parlato molto di Ginevra, e la ragione è data dal fatto che le due non sembrano vivere ottimi rapporti. Situazione sotto gli occhi di tutti, perché è stata l’unica a non partecipare al matrimonio della sorella insieme al dj internazionale Afrojack!

A confermare la sua presenza nel reality è uno scatto condiviso da Alfonso Signorini sui social media, con scritto: “Per il quarto concorrente del #gfvip7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas..”

Una frase che poi accostata all’anello della cantante, un gioiello che ormai lo si associa proprio a lei visto che fotografato un gran numero di volte, sembrerebbero confermare la notizia! Già il nome del primo concorrente uomo ha fatto impazzire tutti, quest’ultima concorrente chi se la sarebbe aspettata?