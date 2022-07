“Ho una lesione tumorale alla testa”: l’annuncio choc dell’attore spaventa i fan

L’attore più amato tra i giovani ha annunciato di aver una lesione tumorale alla testa e per questo motivo non lo si vede in giro da tempo. La notizia ha sconvolto i suoi fedeli sostenitori come non mai.

L’attore più amato tra i giovani erano solito tenerli aggiornati attraverso i suoi canali social con cui era riuscito a costruire un ottimo legame. Da qualche tempo a questa parte, di lui però non c’era traccia in quanto aveva smesso di aggiornarli o di pubblicare contenuti che mostrassero alcuni pezzi della sua vita quotidiana.

Per questo motivo gli utenti della rete si sono subito preoccupati fin quando lui non ha scelto di rompere il silenzio rivelando di aver scoperto di avere una lesione tumorale alla testa. L’annuncio ha gelato i suoi fedeli sostenitori in quanto di tutto si sarebbero aspettati tranne che una simile rivelazione da parte del loro attore preferito.

L’attore gela i fan: il suo annuncio è un colpo al cuore

L’attore, proprio come la famosa star di Rai 1 che ha gelato tutto con un comunicato inaspettato, ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare il motivo della sua assenza dai social.

Riccardo Manera ha avuto il coraggio di venire allo scoperto e di rivelare ai suoi fedeli sostenitori il difficile periodo che sta passando. L’interprete di Eros in Volevo fare la rockstar ha parlato di questo periodo non proprio facile per lui ma che nonostante tutto ha scelto di affrontare con il sorriso e con la voglia di combattere in quanto non ha alcuna voglia di arrendersi a vuole lottare fino alla fine per tornare alla vita di sempre.

Riccardo Manera di Volevo fare la Rockstar ha gelato i suoi fedeli sostenitori che gli hanno dimostrato tutto il suo affetto in questo difficile periodo. Gli stessi però non hanno potuto fare a meno di mostrare anche la loro stima nei suoi confronti in quanto nonostante la malattia è riuscito a trasmettere tutta la forza e la voglia di non arrendersi che possiede.

“Questo post è per me. Perché nel caso avessi momenti di down so dove andare a guardare” ha scritto sui social, rivelando che ha tutte le intenzioni di andare avanti senza mai fermarsi.