Grande Fratello Vip 7: tre clamorosi ritorni, scoppia la polemica

Il Grande Fratello Vip 7 nella prossima edizione è pronto ad accogliere tre clamorosi ritorni, ma la polemica è sempre dietro l’angolo.

Il Grande Fratello Vip tornerà sul piccolo schermo degli italiani a settembre con un’edizione nuova di zecca, che si preannuncia essere anche la più lunga di sempre. Per questo motivo Alfonso Signorini ha bisogno di un cast di tutto rispetto per mandare avanti il reality show di canale 5 per oltre sei mesi.

Così, secondo quanto rivelato da Amedeo Venza su Instagram, avrebbe pensato a tre clamorosi ritorni nella casa per sconvolgere le dinamiche del Grande Fratello Vip prima ancora che queste possano iniziare ad appassionare il pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7: tre vipponi tornano nella casa

Alfonso Signorini dopo aver ricevuto una doccia fredda da parte della vippona sarebbe corso ai ripari chiamando ben tre concorrenti che hanno preso parte alla scorsa edizione del GF Vip.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, infatti, nella casa più spiata d’Italia dovrebbero tornare Alex Belli, Francesca Cipriani e Giucas Casella ma attenzione perchè le cose non starebbero come sembra. Ovvero, sempre secondo quanto riferito in rete dall’influencer, i tre non dovrebbero tornare a far parte del cast del programma ma sarebbero dei veri e propri ospiti che per qualche giorno prenderanno parte agli eventi del reality show.

Questa scelta non ha di certo fatto impazzire gli utenti della rete che ancora una volta hanno invocato la scelta di concorrenti nuovi e non di personaggi che hanno già preso parte al programma. Purtroppo però bisogna fare i conti con la realtà e questo purtroppo non è sempre possibile in quanto il reality va in onda per metà stagione televisiva con un cast bello sostanzioso e conseguenza diventa un’impresa quasi impossibile trovare persone che non ci abbiano mai preso parte durante il corso della loro carriera.

Anche L’Isola dei Famosi è dovuta ricorrere a personaggi che avevano già preso parte in passato al programma e sicuramente lo faranno ancora. Basti pensare, sempre nel caso del GF Vip, che dovrebbe parteciparci anche Pamela Prati che aveva inaugurato la prima edizione di Ilary Blasi.