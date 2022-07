Elisabetta Canalis: dopo Maddalena Corvaglia è lite anche con lei!

Elisabetta Canalis non è decisamente fortunata in amicizia. Dopo la lite con Maddalena Corvaglia, ha tagliato i rapporti anche con Lei!

Elisabetta Canalis non sembra essere molto fortunata. O almeno nel campo delle amicizie non se la passa bene. Per anni, come gli utenti della rete ricorderanno bene, è stata molto amica di Maddalena Corvaglia.

Le due, conosciutesi tra i banconi di Striscia La Notizia, hanno costruito non solo una carriera ma anche una solida amicizia che purtroppo dopo anni è terminata. I motivi della loro separazione appaiono tutt’ora sconosciuti, ma entrambe hanno voltato pagine e dedicatosi e nuove amicizie.

Alcune di queste sembravano essere davvero molto solide, in quanto coinvolgevano tutti i membri della famiglia ma purtroppo anche questa volta il destino ha scritto una pagina amara in quanto Elisabetta Canalis ha litigato anche con Lei!

Elisabetta Canalis, amicizia al capolinea: è finita anche con Lei!

Elisabetta Canalis, dopo essersi lasciata l’Italia alle spalle, si è trasferita negli Stati Uniti d’America dove ha trovato l’amore al fianco di suo marito Brian Perru con cui ha messo su una bellissima famiglia. Negli States ha anche trovato l’amicizia, oltre che l’amore, in quanto da tempo appariva più legata che mai alla modella Bianca Balti.

Il portale Today ha però notato che le due, dopo aver trascorso diverso tempo insieme, con la presenza anche delle rispettive famiglie, hanno smesso di punto in bianco di seguirsi sui social. Segnale, purtroppo, che anche questo rapporto è arrivato al capolinea. Per l’ex velina mora di Striscia La Notizia questo è l’ennesimo colpo dopo la fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia.

Elisabetta Canalis e Bianca Balti, almeno per il momento, hanno preferito non replicare di fronte al gossip che le vede protagoniste e molto probabilmente non lo faranno nemmeno in futuro in quanto durante il corso di questi anni di carriera hanno sempre dimostrato di essere due donne molto riservate e che difficilmente si lasciano andare a confessioni in merito alla loro vita privata.

Noi non possiamo che sperare che si tratti di un malinteso e che tutto possa tornare dopo prima. Dopo la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con l’ultima toccante dedicata, è arrivata anche questa.