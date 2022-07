Victoria De Angelis e Damiano David, amici da sempre, hanno commosso tutti i fan dei Maneskin lasciandosi andare ad un abbraccio sul palco.

Da più di un anno, i Maneskin non si fermano viaggiando continuamente per il mondo. Tornare a casa, nella loro Roma, però, ha sempre un sapore speciale ed è quello che ha accaduto sabato 9 luglio quando Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno preso possesso della loro città esibendosi sul palco del Circo Massimo davanti ad una folla immensa di 70mila persone.

Ed è proprio sul palco del Circo Massimo, prima di salutare il pubblico che Victoria e Damiano si sono lasciati andare ad un abbraccio che ha emozionato tutti i fan storici della band, consapevole di cosa ci sia dentro quell’abbraccio.

Victoria De Angelis e Damiano David: l’abbraccio sul palco del Circo Massimo ha conquistato il mondo

Damiano David è salito sul palco del Circo Massimo indossando uno splendido mantello firmato Gucci come l’ottavo re di Roma. Felice di essere a casa, Damiano ha aperto lo show con “Zitti e buoni”, il brano che ha permesso ai Maneskin di conquistare il mondo. Dopo aver salutato Roma, si è lasciato andare ad una confessione: “Questo concerto per noi ha un sapore speciale perchè fino a poco tempo fa suonavamo per strada non molto lontano da qui”.

A suonare per strada, insieme a Damiano che oggi sfoggia un look che i fan hanno sempre apprezzato, c’erano proprio Victoria, Thomas ed Ethan. Il sogno che i quattro ragazzi di Roma stanno vivendo è iniziato grazie a Victoria e Thomas che hanno fondato la band. A loro, poi, si sono uniti Damiano che conosceva già la De Angelis ed Ethan, scovato grazie ad un annuncio su Facebook. Il resto è storia e, sul palco del Circo Massimo, i quattro musicisti si sono donati totalmente al pubblico lasciandosi andare ad una serie di emozioni.

Il momento finale dei saluti, infatti, ha regalato i brividi al pubblico del Circo Massimo. In piedi, sul palco davanti allo schermo, Damiano ha abbracciato teneramente Victoria lasciandole un bacio sulla testa. Un abbraccio fraterno che la bassista ha poi ricambiato stringendosi al frontman. Il tutto è stato immortalato dai fan dei Maneskin che hanno sempre amato il rapporto speciale che hanno la 22enne Victoria e Damiano come potete vedere dalla foto in alto.