Orietta Berti, il retroscena sul marito Osvaldo: parole da brividi

Gli ultimi anni sono stati un vero successo per Orietta Berti, densi di eventi e successi, ma anche la vita privata ha subito diversi scossoni.

Gli scossoni di cui si sta parlando riguardano la diretta interessata, Orietta Berti e il marito, Osvaldo, coppia solida e storica. E’ proprio nell’ultimo toccante racconto che la cantante rivela dei dettagli inediti che colpiscono dritti al cuore. Gli anni passano, ma l’amore resta, e con esso la forza di stare insieme.

Orietta Berti è una donna piena di energie, soprattutto non ha paura di mettersi in gioco. Dal Festival di Sanremo fino al successo del brano Mille cantato insieme ad Achille Lauro e Fedez, un trio tanto inaspettato quanto unico, ne sono successe tante.

La bellezza dell’artista sta proprio nella sua forza ed esperienza, le piace interfacciarsi con nuove realtà, ma porta con sé un bagaglio culturale non indifferente. Infatti, i fan non stanno più nella pelle nel vederla in scena come opinionista al Grande Fratello Vip.

Tra le novità che la riguardano, c’è un retroscena che lega ancora di più lei e il marito. Un periodo fatto di difficoltà e malessere, che nonostante tutto parla d’amore.

Orietta Berti rivela la verità sul marito Osvaldo

Come già accennato, per Orietta Berti i colpi di scena nella carriera non mancano, soprattutto dopo 50 anni di carriera l’ultimo traguardo è stata un gran successo! Così, reduce da queste vittorie, non possiamo non condividere qualche informazione che la riguarda nel personale. Osvaldo è un marito d’altri tempi, attento, fedele e vicino alla donna da sempre, così tanto che il pensiero di separarsi li mette in difficoltà.

Cos’è accaduto? La donna ricorda quanto passato nel lontano e tragico 2020. L’anno dello scoppio della pandemia ha causato delle gravissime difficoltà. Oltre che dal punto di vista fisico, anche psicologico, e i due coniugi le hanno vissute entrambe.

Contraggono il covid ed insieme lo affrontano. Soprattutto agli inizi il virus non era molto conosciuto, e si temeva il peggio, anche perché non c’era la presenza di alcun vaccino. Allora, in seguito ad un forte malessere del marito, lui decide qualcosa di inaspettato.

Il virus lo ha devastato, così tanto che li è sembrato di morire. Infatti, è proprio questo che dice alla moglie, di non voler andare in ospedale e di morire in casa. Queste le parole:

“Voglio morire qui, nel mio letto”.

Frase alla quale lei risponde che non lo abbandonerà mai, e che se accadrà, lo faranno insieme, com’è sempre stato in fondo. L’unione che li lega è data da un amore senza tempo da come racconta la cantante, e ciò è sotto gli occhi di tutti.

In attesa del debutto al Grande Fratello Vip 7, restiamo aggiornati sulla cantante più in del momento.