Test: scegli una macchia e scopri cosa ti ha ferito nella tua infanzia

Scegli una macchia e scopri cosa ti ha ferito nella tua infanzia con questo intenso test

I traumi, purtroppo, fanno parte della nostra vita. Sono quegli eventi molto negativi che abbiamo affrontato e che continuano ad avere ripercussioni nel nostro presente. Che siano a livello fisico o psicologico, la nostra vita cambia radicalmente.

Esistono diversi livelli di traumi, più leggeri o meno. Delle volte non siamo nemmeno consapevoli del motivo di alcune nostre fobie e queste possono essere legate alla nostra infanzia.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della macchia per scoprire cosa ti ha ferito quando eri piccolo. Una semplice scelta che ti aprirà un mondo tutto nuovo.

Scopriamo insieme le varie possibilità

Test della macchia: scegline una e scopri cosa ti ha ferito nel tuo passato

In questo test della macchia ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri cosa ti ha fatto soffrire nella tua infanzia e poi divertiti con il test della rosa.

Iniziamo a conoscerci!

1) Paura del tradimento

Delle volte i nostri genitori, anche inconsciamente, ci hanno tradito. Magari hanno fatto delle promesse che poi non hanno mantenuto o ci hanno preso in giro per qualcosa che ci ha fatto soffrire molto.

Con questa scelta capiamo che i tuoi genitori hanno tradito la tua fiducia. Potrebbe essere anche un’insegnate o un fratello. Ciò ti ha portato ad avere delle difficoltà nell’aprirti alle altre persone per paura di rimanere ferito.

Sei estroverso e molto socievole, ma rimani comunque sempre distaccato. Non riesci a mostrarti totalmente per quello che sei o almeno per ora nessuno ci è riuscito fino in fondo.

Purtroppo accade che qualcuno ci faccia del male, ma è inevitabile. Il problema nasce dal fatto che ciò ci cambia e ci chiude mostrandoci meno di quello che siamo veramente.

2) Paura dell’abbandono

Nella tua infanzia, i tuoi cari non erano molto presenti o hai perso qualcuno di intimo quando eri piccolo. Questo ti ha portato ad avere paura di rimanere solo.

Per questo motivo, tendi sempre ad essere circondato da svariate persone. Ciò lo fai perché non vuoi affrontare te stesso e i tuoi pensieri. Hai paura di scoprire qualcosa di te che non ti aggrada o che potrebbe non farti piacere agli altri.

Devi imparare una cosa fondamentale: amati per primo sennò nessun’altro lo farà. Esistono dei periodi critici e duri, ma l’importante è affrontare il problema e avere fiducia nelle proprie forze.

Sii te stesso e non sarai mai solo!