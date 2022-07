La coppia vip si dice addio: lui si tira indietro con un sms

E’ ufficiale: la coppia Vip si dice addio definitivamente dopo un mese dall’annuncio della loro relazione. Ecco cos’è successo!

Lo scorso giugno avevano reso noto e ufficializzato al mondo di stare insieme, rivelando uno dei più grandi scoop dell’estate. Eppure, sempre che per la coppia social sia giunta la fine.

Stiamo parlando della coppia dell’anno, Paola Di Benedetto e Rkomi. I due avevano ufficializzato la loro relazione lo scorso 22 giugno a seguito di una foto pubblicata sui profili social di Fedez.

Ma distanza di neanche un mese, sembra che la loro relazione sia già giunta all’epilogo. A rendere noti i motivi della rottura The Pipol Gossip, che ha rivelato che la decisione di porre fine alla love story sarebbe stata presa da Rkomi.

Paola di Benedetto e Rkomi, ecco i motivi della separazione

Nuove indiscrezioni arrivano sulla relazione dell’anno, quella di Paola Di Benedetto e il nuovo giudice di X Factor, Rkomi.

Secondo le indiscrezioni rilasciate da Pipol, la decisione della separazione sarebbe stata presa da Rkomi. Il giudice della prossima edizione di X Factor non avrebbe gradito il polverone mediatico che si è sollevato intorno alla sua relazione con l’influencer ed ex naufraga Paola Di Benedetto.

Il cantante preferisce vivere la sua vita e la sua situazione sentimentale lontano dai riflettore e dal clamore mediatico e per questo motivo avrebbe deciso di lasciare la Di Benedetto. Secondo quanto riportato da Pipol Gossip, Rkomi avrebbe lasciato Paola di Benedetto tramite un sms.

Dunque, addio ad una delle coppie più interessanti del panorama italiano. La storia si può considerare definitivamente chiusa e Paola di Benedetto è pronta a godersi la sua vita e allo stesso modo farà Rkomi.

Inoltre recentemente è emerso un ulteriore dettaglio di questa controversa fine. Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip ha postato su Instagram una foto inviatole da una sua follower, in cui si vede Rkomi in compagnia di una ragazza con i capelli biondi in giro per le vie di Milano.

Chi sarà quella donna? Secondo la Marzano si tratta solo di un’amica del cantante. Per il resto lo scopriremo prossimamente.