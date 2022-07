Alessia Marcuzzi vuota il sacco: tutta la verità sull’addio a Mediaset

Certi volti sono l’immagine della rete nella quale lavorano, e pensare alla Mediaset senza Alessia Marcuzzi non è poco. Salta fuori la motivazione inedita che riguarda il suo addio.

Si parla di una ragione inedita, poiché mai prima era stata data alcuna spiegazione del perché Alessia Marcuzzi, uno dei volti per eccellenza della Mediaset, sia stata tagliata dalla produzione. Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello, come si farà a vedere le prossime stagioni televisive senza l’amata conduttrice? La motivazione è clamorosa, al punto che i fan rimarranno senza parole, anche per capire quali sono i rapporti rimasti con la rete indipendente.

Lavorare alla Mediaset è un grande traguardo, non solo in termini economici, ma per prestigio e notorietà. E’ ovvio che sia la rete più seguita ed amata, è il punto di riferimento per quanto riguarda svago ed informazione per i telespettatori. Gli appuntamenti con i format più in voga sono inoltre legati a dei volti, uno di questi è quello di Alessia Marcuzzi, della quale si è parlato poco.

Questa condizione ha una motivazione che nasconde una notizia bomba, e lo è nel vero senso della parola! La rivedremo, ma in delle vesti totalmente inaspettate e nuove.

Alessia Marcuzzi e l’addio alla Mediaset: fuori la verità

Di recente non si è molto sentito parlare della conduttrice, o comunque al di fuori dei social media, le stesse piattaforme televisive l’hanno tenuta in disparte. Ciò che è evidente è che in pentola bolle qualcosa di interessante, appunto si è parlato di una trattativa super segreta per un progetto, ma oggi riveleremo la verità chiara e cristallina. Ecco dove vedremo la showgirl, è una notizia totalmente inaspettata.

Decisa, forte e pronta a tutto, lo sguardo della professionista dice tutto. Alessia è sempre stata una che si è mostrata fedele al suo lavoro, puntuale, efficiente ed originale. Il suo stile di conduzione è apprezzato da molti, sia colleghi che dal pubblico a casa, il quale sembra essere quello a soffrire di più per la sua assenza.

In realtà, non andrà via dalla tv, ma è stato ribadito più volte che l’addio è stato fatto alla Mediaset. Quindi, se non è nella rete indipendente che la vedremo, dove sarà? La conduttrice sarà una delle pioniere del progetto di rinascita della Rai!

Ebbene, secondo l’intervista su Nuovo, la stessa afferma che la vedremo su Rai 2 con un programma tutto suo e fatto pe i giovani! Infatti, come già accennato, si tratta di una vera bomba, il nome: Boomerissima!

A fargli compagnia ci sarà il figlio, Tommaso avuto nella relazione con Simone Inzaghi. Un giovane capace di condividere con la madre ed il pubblico, quella chiave di lettura che risolve la discordia che c’è a volte tra il mondo dei più piccoli con quello dei grandi. E’ un varietà nel quale si parlerà di moda, cultura, politicamente scorretto, sport, cronaca e musica, insomma sarà un grosso progetto.

La conduttrice si mantiene benissimo, quando era giovane era splendida basta riprendere vecchie foto, e sarà proprio il ricordare questa fase della sua vita che darà quell’energia in più a questo futuro format promettente. Con la vecchie rete è rimasta in ottimi rapporti, infatti non c’è stato nessun litigio, soltanto un cambio di rotta.