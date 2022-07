Lulù Selassiè al concerto per Ultimo: il messaggio indiretto per Manuel da pelle d’oca

Lulù Selassiè non poteva non prendere parte al concerto di Ultimo e non poteva mancare il messaggio indiretto per Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè non poteva non prendere parte al concerto di Ultimo nella sua città. La Princess, durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto la sua passione per il cantante. Passione che aveva avuto modo di condividere con il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

Per ironia della sorte, infatti, anche lo sportivo era presente all’evento musicale e sui social di lei non poteva non mancare un messaggio indiretto dedicato a lui. Ovviamente il tutto non è passato affatto inosservato agli occhi del pubblico della rete che ha prontamente notato il messaggio di Lulù Selassiè al concerto di Ultimo.

Manuel Bortuzzo: la dedica indiretta da Lulù Selassiè è da brividi

Lulù Selassiè, che di recente ha dato una risposta epica a chi le chiedesse del nuovo fidanzato, ha iniziato con il ringraziare la sua amica di sempre Elena che le ha permesso di prendere parte al concerto di Ultimo probabilmente sapendo di quanto fosse importante per lei questo magico evento.

Ovviamente, tra una stories e l’altra pubblicata su Instagram, non poteva di certo mancare un messaggio indiretto per il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo poiché il cantante ha rappresentato la colonna sonora del loro amore. Così lei ha immortalato sui social il momento in cui l’artista si è esibito con 22 settembre, il brano che lo sportivo le aveva dedicato durante il corso della loro esperienza nella casa più spiata d’Italia e che con sui si era esibito al pianoforte anche durante la finale, vinta poi da un’altra Princess: Jessica.

Il messaggio di Lulù Selassié a Manuel Bortuzzo, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non è affatto passato inosservato agli occhi dei suoi fedeli sostenitori che suppongono quanto sia ancora forte il legame che unisce la Princess nei confronti dello sportivo. Per Bortuzzo, invece, la storia sembrerebbe essere da tempo un capitolo chiuso in quanto da parte sua non c’è stata traccia dei momenti vissuti insieme durante l’intensa esperienza nella casa del GF Vip.