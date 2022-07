Lulù Selassiè in vacanza con il nuovo fidanzato? La risposta è epica

Lulù Selassiè in vacanza con il nuovo fidanzato dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo? La risposta della principessa è epica.

Nuovo fidanzato per Lulù Selassiè? La domanda sta circolando insistentemente dopo l’arrivo ad Ischia della principessa. Bellissima e in splendida forma, Lulù non è passata inosservata. Lulù è arrivata sull’isola per trascorrere qualche giorno di relax al mare con la madre e le sorelle Jessica e Clarissa.

Ad Ischia, tuttavia, le Salessiè sono state raggiunte anche da alcuni amici tra i quali anche il migliore amico di Clarissa come ha svelato quest’ultima nel corso di una diretta Instagram. Tuttavia, qualcuno ha immediatamente pensato che nel gruppo di amici ci fosse anche il presunto e nuovo fidanzato di Lulù. A rispondere ai fan curiosi è stata la stessa Lulù con la sua iconicità.

Nuovo fidanzato per Lulù Selassiè? Lei svela tutta la verità

Direttamente da Ischia dove, in bikini, ha mostrato la farfallina tatuata sull’inguine esattamente come quella di Belen Rodriguez, Lulù ha regalato ai fan una diretta mostrando il suo make up. Ai fan è sembrato di tornare indietro nel tempo quando, nella casa del Grande Fratello Vip, dedicava parte del suo tempo proprio al trucco.

Mentre applicava correttore e lucidalabbra, Lulù ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Di fronte ai commenti degli hater, Lulù li ha invitati a non seguirla. Ricordando, poi, alcune messaggi letti su Twitter, la Selassiè ha svelato la verità sulla presunta di un presunto uomo al suo fianco.

Dopo aver confermato la presenza del migliore amico di Clarissa, Lulù ha aggiunto: “Mi fa ridere perchè ho letto su Twitter che dicevate che ero a letto con un uomo. Ma quando mai? Stavo con la mia mamma“, ha puntualizzato Lulù che, da single, ha espresso un desiderio – “Magari”, ha esclamato continuando a truccarsi.

(3)

"Scusate ma la gente s'accolla oh! Ma che siamo matti oh! … Stop bothering me!"#fairylu pic.twitter.com/yr61m4zhis — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) July 6, 2022

Nessun nuovo fidanzato, dunque, per Lulù che, esattamente come Manuel Bortuzzo che ha recentemente partecipato ad un evento con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole che, in seguito, è stata inondata di messaggi dai fan dell’ormai ex coppia, si sta godendo l’estate da single, in compagnia della famiglia e degli amici di sempre.