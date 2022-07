Prendi in mano passaporto e il minimo indispensabile, le tue vacanze saranno al di fuori del comune! L’avventura non è mai stata così economica e piacevole.

Il piano delle tue vacanze sta per fallire? Non temere, perché ho studiato per te un metodo infallibile per partire, nonostante le difficoltà del momento. Ci vorrà un po’ di pazienza, ma fidati che sarà un successo sia in termini di divertimento che di spese. Specialmente perché potrai gestire come preferisci il tipo di viaggio da intraprendere, plasmando tutto secondo le tue esigenze e disponibilità. Che aspetti? Scopri di cosa si tratta!

Innanzitutto, hai già deciso dove andare? Al momento, le mete stanno subendo delle piccole modifiche, specialmente per quanto riguarda i voli. Infatti, a causa della pandemia di coronavirus con le sue restrizioni, ed il conflitto in Ucraina, i prezzi sono lievitati incredibilmente, e non ti spieghi il perché.

La ragione è data dal fatto che alcune tratte evitano la zona di guerra, consumano più carburante, e di conseguenza ci sono meno risorse. Quindi, tutto aumenta, e i prezzi sono così elevati che fanno perdere le speranze di un possibile viaggio.

Ti sembrerà assurda la soluzione che sto per proporti, ma è più pratica di quanto ti aspetti.

Vacanze alternative, è possibile, ecco come fare!

Fornita un’adeguata spiegazione ai perché delle difficoltà dei viaggi, è arrivato il momento di rivoluzionare la concezione di vacanze. Se usufruisci del bonus vacanza 2022 sarai sicuramente nel posto dei sogni, ma anche per gli altri ci sono delle valide soluzioni. E’ risaputo che la bellezza di un percorso intrapreso sta proprio nel viaggio con tutte le sue gioie e difficoltà. La meta è solo un punto d’arrivo: scopri l’ultima frontiera che abbraccia lo spirito d’avventura!

La possibilità di intraprendere delle esperienze che cambiano interiormente l’animo, fanno acquisire un carico emotivo destinato a plasmare anche la visione del mondo che possiedi. Se i voli, i treni e i luoghi in cui dormire costano così tanto, ti consiglio di fare un acquisto importante, ma vedrai i benefici.

Spenderai un certa somma una sola volta, ma ci guadagnerai in futuro! Nessuna meta sarà irraggiungibile se sfrutti un furgone camperizzato!

Se il tuo obiettivo è conoscere quanti più posti possibili, spendere poco ed essere sempre pronto a nuovi spostamenti, questa soluzione fa al caso tuo. E’ come se viaggiassi attraverso una finestra sul mondo, il tuo mezzo, che ti pone davanti immagini mozzafiato.

Hai intravisto un tramonto vista mare da favola? Puoi fermarti nelle aree destinate alla sosta e fare qualche foto! Oppure il tuo desiderio è avvicinarti ad una città per visitarne il centro storico? Potrai farlo senza problemi, specialmente perché il tuo camper ha le sembianze di un furgone.

Inoltre, date le ultime allarmanti parole del Premio Nobel Parisi sulla curva dei contagi in aumento, forse è bene prendere le distanze da hotel e luoghi affollati. Quindi, la scelta di questa vacanze alternative è più sensata che mai.

Visto che i van e i camper hanno un certo costo, puoi sbizzarrirti con la fantasia e personalizzare il tuo mezzo come se fosse un camper con tutto l’occorrente. Quello che dovrai fare è farti un giro e scegliere il furgone che fa al caso tuo in termini di guidabilità e consumo, il resto lo farà la tua voglia di esplorare: salta su e non conoscerai confini!