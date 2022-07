Cosa hanno in comune Kate e Anna Bolena, la regina decapitata?

Kate Middleton e Anna Bolena, due personalità così diverse con un incredibile punto in comune. Ecco qual è la sensazionale scoperta

Anna Bolena è stata la regina consorte d’Inghilterra e Irlanda dal 1533 al 1536. Era la seconda moglie di Enrico VIII Tudor, nonché madre di Elisabetta I, una delle regine più amate di tutti i tempi. Questo personaggio è rimasto nella storia a causa dei suoi pessimi rapporti con il re. I loro litigi erano quotidiani ed il sovrano era convinto che sua moglie non fosse capace di dargli un figlio maschio.

Anna fu accusata e processata per alto tradimento, a causa di alcune voci su presunte relazioni con domestici e uomini della servitù reale. Per l’epoca, questi comportamenti erano considerati scandalosi e assolutamente vietati. Soltanto per le donne, è ovvio. Gli uomini potevano fare tutto ciò che volevano, anche fare in modo che una persona innocente venisse condannata a morte per delle accuse mai provate fino in fondo.

Anna Bolena fu impiccata il 19 maggio 1936, dopo un periodo di prigionia particolarmente turbolento. Ma cosa c’entra tutta questa storia con Kate Middleton? Sembrerebbe impossibile, eppure queste due donne hanno un incredibile punto in comune. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Kate Middleton e Anna Bolena: una passione comune da quasi sei secoli

Pochi giorni fa si è concluso l’ultimo torneo di Wimbledon con l’ennesima vittoria di Novak Djokovic. Il tennista serbo ha vinto questo prestigioso torneo per la settima volta, raggiungendo lo statunitense Pete Sampras nell’albo d’oro. Nole è ad una sola vittoria da Roger Federer, trionfatore a Wimbledon per otto volte. All’evento era presente anche Kate Middleton, solitamente molto attiva quando c’è un torneo sportivo importante.

La Duchessa di Cambridge è da sempre una grande appassionata di tennis, proprio come Anna Bolena, la regina consorte morta impiccata nel lontano 1536. La Bolena amava questo sport ma non è l’unico punto in comune tra queste due donne. Entrambe hanno sposato un futuro re per amore, cosa che oggi potrebbe sembrare normale, un po’ meno nel XVI secolo.

Le due donne hanno in comune anche la passione per l’arte e per la musica, avendo studiato entrambe questa materia. E tutte e due hanno messo al mondo un figlio destinato a diventare re. Un giorno, il piccolo George diventerà sovrano d’Inghilterra, proprio come successe con Elisabetta I, la figlia di Anna Bolena. Eppure Kate è una donna libera, Anna è morta impiccata a causa di un’accusa di alto tradimento. Vite diverse ma tanti punti in comune per due donne destinate a restare nella storia del Regno Unito.