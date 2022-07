Questi tre segni zodiacali lasceranno scappare il vero amore

Saranno tempi duri per questi tre segni zodiacali. L’amore passerà proprio davanti ai loro occhi ma lo lasceranno andare via. Che peccato!

L’amore è uno dei sentimenti storicamente più forti. Per amore è possibile compiere qualsiasi gesto, a volte anche folle o inspiegabile. Se è vero che a cuor non si comanda, è altrettanto vero che non tutti sono così bravi a riconoscere il vero amore. E, anche quando accade, non tutti hanno il coraggio di buttarsi e rischiare. Alcune persone hanno paura di innamorarsi, forse a causa di traumi provenienti dal passato.

Una sofferenza molto forte può pregiudicare i rapporti sentimentali successivi. Spesso capita di non volersi impegnare a causa di grosse delusioni subite in passato. E se il vero amore arriva proprio quando non siamo predisposti ad accoglierlo? È difficile che un treno passi due volte, in questi casi potremmo seriamente perdere la più grossa occasione della nostra vita.

È proprio ciò che accadrà a tre segni zodiacali nel prossimo futuro. Le motivazioni sono diverse e dipendono dalle caratteristiche di questi segni. Ecco quali sono i tre segni zodiacali che lasceranno scappare il vero amore, pensi che ci sia anche il tuo?

I tre segni zodiacali che lasceranno fuggire il vero amore

Sagittario: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco resta in ottimi rapporti con gli ex partner ma non è detto che non soffra. Questo segno passa periodi molto lunghi respingendo potenziali partner. Se tra questi c’è la persona giusta, la lascia andare via senza combattere. Il Sagittario vorrebbe farsi avanti ma c’è sempre qualcosa che lo blocca e che lo spinge a fare un passo indietro. Questa assenza di coraggio gli farà perdere una grossa occasione nel prossimo futuro.

Cancro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto geloso. Questa caratteristica gli fa perdere diverse occasioni con dei potenziali partner e rende le sue relazioni sentimentali molto complicate e burrascose. Le incertezze del Cancro gli impediscono di lasciarsi andare fino in fondo. E, quando l’amore bussa alla sua porta, questo segno ignora la sua chiamata, preferendo restare da solo.

Leone: il primo posto in classifica va al segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto particolare. Sono molto coraggiose in ambito lavorativo e incerte nella sfera sentimentale. L’incertezza del Leone impedisce ad un potenziale partner di comprendere fino in fondo i suoi reali sentimenti. Queste incomprensioni portano spesso a delle rotture, anche quando l’affinità di coppia potrebbe essere molto elevata.