Ultimo, concerto al Circo Massimo: le parole da brividi della mamma

Ultimo corona il sogno di suonare al Circo Massimo nella sua Roma: il messaggio della mamma è davvero da brividi.

Dopo aver girato gli stadi italiani facendo registrare un sold out dopo l’altra, la grande notte di Ultimo nella sua Roma è finalmente arrivata. Questa sera, Niccolò Moriconi è salito sul palco del Circo Massimo, gremito di fan che attendevano con ansia tale appuntamento, si sta esibendo in concerto nella sua Roma, la città che l’ha visto crescere e lavorare duramente per realizzare il sogno di trasformare la passione per la musica in un lavoro.

Un sogno che oggi è realtà come ha scritto la mamma del cantautore romano che, alla vigilia del concerto di Circo Massimo, sul proprio profilo Instagram, ha dedicato al figlio delle parole davvero speciali.

Ultimo, show al Circo Massimo e mamma Anna commuove tutti così

Dopo aver ospitato il concerto dei Maneskin con Damiano David e Victoria De Angelis che, al termine del concerto, hanno commosso tutti, questa sera, il Circo Massimo di Roma ha accolto un altro figlio musicale ovvero Niccolò Moriconi che l’Italia ha conosciuto come Ultimo innamorandosi immediatamente della sua musica. Dopo aver aspettato questo momento per due anni a causa della pandemia, finalmente, il cantautore romano è tornato ad esibirsi davanti al suo pubblico.

Il tour ha toccato tutta Italia e, questa sera, è arrivato a Roma con un concerto imperdibile non solo per i fan, ma soprattutto per la famiglia di Niccolò che l’hanno visto lavorare duramente per realizzare i suoi sogni. Al suo fianco c’è sempre stata mamma Anna che, alla vigilia del concerto del Circo Massimo, gli ha dedicato parole speciali che hanno commosso tutti i fan del cantautore.

“Manca poco… domani ti vedrò salire su quel palco e avrai davanti 70.000 persone che canteranno a squarciagola insieme a te. Sarà un brivido dalla prima all’ultima nota. Ce l’hai fatta campione“, ha scritto mamma Anna orgogliosa della strada percorsa da Niccolò e del successo che ha ottenuto e continua ad ottenere con la sua musica, frutto di un innato talento.

“Mi fate piangere”, ha commentato una ragazza. “Che brava mamma! Suo figlio merita tutto l’affetto e i risultati ottenuti! Lo amiamo in tantissimiii”, ha aggiunto un’altra.