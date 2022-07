Victoria De Angelis da infarto sul palco: il vestito a rete mostra tutto

By

Victoria De Angelis, sul palco di Parigi per il concerto dei Maneskin, sfoggia un vestito a rete che non nasconde niente: spettacolo da sogno.

Victoria De Angelis regalo uno spettacolo mozzafiato ai tantissimi fan dei Maneskin accorsi sotto il palco di Parigi per vederli dal vivo. La bassista della band romana, abituata a stupire con i suoi outfit sul e fuori dal palco, anche stavolta non ha deluso le aspettative sfoggiando un outfit che ha esaltato la sua incredibile bellezza. Nonostante avesse il basso a coprirla leggermente, i fan hanno potuto comunque ammirarla in tutto il suo fascino grazia al vestito particolare che ha indossato.

Forse per combattere anche il caldo, la De Angelis ha scelto un vestito che le copriva l’essenziale. Con le sue movenze da vera rockstar e il look sempre curato in ogni dettaglio, questa sera, Victoria ha infiammato Parigi.

Victoria De Angelis: bikini e vestito a rete, sul palco è una rockstar mozzafiato

Capelli biondi, lunghi e lisci che le cadevano sulla schiena, trucco perfetto che le esaltava gli occhi, stivali, un bikini nero e un vestito a rete chiaro che lasciava intravedere le forme della bassista dei Maneskin che, perfettamente a suo agio, ha suonato il basso correndo da una parte all’altra del palco e lasciandosi andare anche al balletto che, con Damiano David, regala puntualmente ai fan sulle note di Beggin.

Dopo aver trascorso due giorni di relax a Roma concedendosi anche una giornata al lago insieme alla sorella Veronica e ad un’amica pubblicando su Instagram le foto in cui non indossa il pezzo di sopra del bikini, Victoria, questa mattina, con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi ha raggiunto Parigi dove i Maneskin erano attesi sul palco del Lollapalooza, ha raggiunto Parigi.

Sul palco, esattamente come accaduto al Circo Massimo dove Damiano e Victoria hanno commosso tutti, i Maneskin hanno sfoggiato l’alchimia che hanno avuto sin dai tempi del provino di X Factor. Sempre più bravi e affiatati, i quattro giovani musicisti hanno incantato tutti.

Gli occhi del pubblico, però, non potevano non posarsi anche sulla bellezza di Victoria che, durante il concerto, con il suo basso, è sceso tra il pubblico regalando uno spettacolo musicale incredibile.