XFactor 2022, inizio con il botto: altro che Fedez, la star è Lui!

Altro che Fedez, la star è Lui! XFactor 2022 inizia con il botto

XFactor è divenuto da molti anni un talent show dell’azienda Sky. Prima andava in onda sulla Rai, ma considerato il grande successo l’azienda ha deciso di comprare i diritti e proporlo lui.

Scelta vincente o meno?

Diciamo che negli ultimi anni XFactor non sta andando alla grande. Gli ascolti si sono abbassati e la gente non è molto coinvolta e vogliosa di seguire il programma.

Ma ora cambia tutto con dei giudici da urlo, ma non parlo di Fedez.

Un uomo conquista tutti, ma vediamo di chi si tratta

La produzione di XFactor cambia tutte le carte in regola. Salutiamo Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton e sorridiamo ad una nuova giuria.

Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, single dopo il bacio con Paola Di Benedetto, sono i nuovi nomi dei giudici e c’è anche un grande ritorno, Fedez. A condurre il programma troviamo invece una delle vincitrice del programma, Francesca Michelin.

E’ tutto pronto e in questo momento sono già iniziati i provini anche perché a breve il programma inizierà.

“Save the date, il 15 settembre arriva la nuova edizione di X Factor. Sono solo nove giovedì che ci separano dalla prima puntata” si legge sul profilo social del talent show.

Sta accadendo di tutto durante le riprese. Un uomo ha fatto la sua proposta di matrimonio alla sua amata accompagnato dal canto di Fedez e la conduttrice che cantano per loro.

Il rapper poi presenta il suo nuovo singolo La dolce vita insieme a Mara Sattei e Tanani, mentre spunta la verità sull’amicizia con J-ax.

Insomma, il marito di Chiara Ferragni ci sta provando in tutti i modi a conquistare il suo pubblico, ma con scarsi risultati.

La vera star di questi provini è inaspettatamente Dargen D’Amico. L’uomo è divenuto molto noto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo Dove si balla. Da quel momento, ha acquistato sempre più notorietà per il suo modo “sciallo” di vivere la vita.

Adesso conquista tutti ad XFactor. Sembra che Dargen abbia un’ottima cultura musicale e sta affossando i suoi colleghi. Inoltre, con il suo stile e modo di fare è impossibile non rimanere ipnotizzati e conquistati da lui.

Il pubblico freme in attesa delle puntate sia per vedere D’Amico a lavoro, ma anche per scoprire i nuovi volti della musica italiana. XFactor parte veramente con il botto!