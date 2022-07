Brutto colpo per Signorini: salta il nome più atteso al GF Vip

Salta il Grande Fratello Vip per il nome più atteso della nuova stagione. Arriva un incubo per Alfonso Signorini: ecco cosa cambierà!

Arriva un nuovo gossip sul Grande Fratello Vip e sui nuovi concorrenti che prenderanno parte ad una nuova edizione condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Secondo “The pipol gossip”, sembra proprio che il nome più atteso di tutta la nuova stagione del GF VIP potrebbe far saltare la sua partecipazione al noto reality show.

Stiamo parlando di Pamela Prati. Secondo le nuove indiscrezioni l’ex showgirl del Bagaglino potrebbe perdere l’opportunità di entrare nuovamente nella Casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme dei dettagli in più e perché.

Pamela Prati niente Grande Fratello Vip? Arriva l’indiscrezione

La pagina Instagram con focus sul mondo del gossip lancia l’allarme sul web, sulla presunta non partecipazione di Pamela Prati alla nuova edizione del reality show condotto per l’ennesima volta da Alfonso Signorini.

La pagina Instagram, “The pipol gossip” ha reso noto che Pamela Prati, la showgirl sarda del Bagaglino potrebbe ufficialmente perdere (nuovamente) l’occasione di rientrare nella Casa più spiata d’Italia a causa di una serie di problematiche avute in passato con Mediaset. Soprattutto per via di quella storia, che tutti noi conosciamo fin troppo bene, con Mark Caltagirone e il suo matrimonio fake.

Secondo il megazine social:

Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gf Vip’ in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non si stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente.

Inoltre, ci tengono a far sapere che la situazione è in evoluzione e che dunque non è possibile determinare adesso la sua partecipazione o non al programma televisivo condotto da Alfonso Signorini.

Tuttavia al momento la situazione appare di stallo e prevede compromessa la presenza della Prati all’interno della Casa più spiata d’Italia. Seguiranno sviluppi successivi.