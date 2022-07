L’Italia è tra le principali consumatrici di acqua in bottiglia, com’è possibile che sia finita l’acqua gassata? La ragione pone in allarme l’intero sistema.

I tempi correnti sono sempre più duri, persino per l’Occidente che vive nel benessere e che alla mancanza di mezzi di sussistenza non sa sopravvivere. Appunto, nei supermercati e dai rifornitori c’è sempre più carenza di acqua gassata, e la ragione non è così scontata come sembra, anzi mette in chiaro che la crisi energetica e mondiale sta imperversando.

Un bene come l’acqua è inestimabile, ed il pensiero di non averne a disposizione mette tutti in allarme. Quella gassata non sarà apprezzata da tutti, ma è pur sempre un bene che l’immaginario comune ha sempre avuto a disposizione, ed il fatto di non avere la stessa disponibilità sconvolge non poco.

Soprattutto perché come accennato pocanzi, la colpa sarebbe della crisi che l’intero globo sta affrontando, e le cui conseguenze non possono non essere prese in considerazione. Ecco il perché della penuria e a cosa dovrà prepararsi il Governo con nuovi provvedimenti.

Acqua gassata: ecco cosa dovremmo aspettarci

Come se non bastasse le difficoltà aumentano, dopo l’aumento dei casi di polmoniti dovuti al coronavirus e alla recente verità sui contagi, la strada continua ad essere in salita! Chi l’avrebbe mai detto che un bene di prima necessità, l’acqua gassata, sarebbe stata in uno stato di carenza? Dovremmo aprire gli occhi sulla crisi che sta mettendo il mondo in ginocchio.

Facile come bere un bicchiere d’acqua, non è una frase da affermare alla leggera! Se per l’immaginario comune questa carenza sembra una condizione assurda, dovremmo invece far mente locale di quello che vivono i Paesi in via di Sviluppo, i quali sono in gravi difficoltà.

L’anidride carbonica è un gas composto da 2 atomi di ossigeno e 1 di carbonio, definizione che anche alla scuola primaria è nota agli scolari. Cosa serve per realizzare l’acqua gassata? Appunto è necessario immettere il suddetto gas, per avere quelle bollicine piacevoli durante il caldo torrido e le sere d’estate.

Il punto è che per avere il gas è necessario far un passo indietro nell’analisi. Cioè scovare la ragione che determina la carenza: per mancanza di risorse!

L’anidride carbonica viene importata in Italia, tra i principali consumatori, da camion esteri, i quali per aumento del carburante hanno grandi difficoltà ad arrivare, ma non solo. Lo stesso gas è in carenza. Quindi il sistema preferisce porre questa risorsa nel comparto sanitario che è di certo più importante in questo contesto di crisi.

Non che l’idratazione non lo sia, ma di certo il benessere dell’occidente può fare a meno delle bollicine nell’acqua. Arrivati a questo punto qual è la peggior conseguenza? Il rincaro dei prezzi!

Quindi, i consistenti aiuti varati dal governo come il bonus zanzariere per il 2022 con i suoi vantaggi, sono delle misure ad hoc per contenere i disagi.

Quando un sistema di Governo innesta questo meccanismo di ausili, bisogna porre grande attenzione alla situazione corrente, perché la crisi è ancora destinata a durare a lungo.