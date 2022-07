Hai qualche problemino con dei coinquilini non desiderati? Abbiamo la soluzione giusta: sfrutta il Bonus zanzariere 2022, agevolazioni e non solo.

La stagione estiva è quella delle magiche sere d’estate, peccato che gli insetti del periodo facciano anche loro festa! Il Governo ha studiato una serie di ausili per i contribuenti da usufruire nel corrente periodo, appunto oggi presentiamo il bonus zanzariere. Basta conoscerne i dettagli, presentare la domanda in maniera corretta, e godere di questa agevolazione che mira a contenere i costi e a garantire maggior risparmio.

Parlare del bonus zanzariere non è così scontato, perché pone l’attenzione su un’altra questione: la crisi energetica dei nostri giorni. Conflitti, carenza di risorse e disagi da pandemia, i costi e i risparmi subiscono le conseguenze di emergenze in corso.

Così, la politica in atto ritiene opportuno intervenire in questo senso, con sconti e possibili tagli. Approfondisci la questione se ne vuoi usufruire, ci sono buone possibilità di risparmio.

Bonus zanzariere 2022: cosa sapere per ottenerlo!

E’ necessario ribadire che è un periodo complesso per la storia umana, infatti il Governo ha varato altri provvedimenti con il fine di sostenere economicamente i contribuenti. Lo stesso bonus bollette con grossi tagli proporzionati all’ISEE, è una delle più importanti risoluzioni poste in essere. Nella vita di ognuno però, non ci sono solo bollette, infatti le agevolazioni di oggi sono un aiuto pratico nel vero senso della parola.

Come usufruirne? Innanzitutto, è bene sapere che il bonus in questione rientra nella categoria Ecobonus 2022 al 50%, ma non per tutte le zanzariere. Quelle montate che usufruiscono dei vantaggi, sono quelle rispettanti determinati requisiti, appunto la marcatura CE e la schermatura solare.

Inoltre, ci sono anche altri valori tecnici che entrano in gioco, come valore il Gtot superiore a 0,35, e la trasmittanza termica U, ma c’è anche un altro dettaglio che può sfuggire.

La lingua italiana non mente e non ci si può far beffe del sistema, infatti si parla di vantaggi per “installazioni”, non di sostituzioni o peggio riparazioni. Con l’aggiunta che devono essere montate in modo fisso su porte a vetri e finestre. Di conseguenza, tutte le tipologie di zanzariere mobili o magnetiche non rientrano in questo conveniente bonus.

Ci sono dei limiti di spesa? Non si può andare oltre i 60 mila euro! Come far richiesta? Basta inoltrare telematicamente la richiesta all’Enea, Dipartimento unità per l’efficienza energetica, il quale di occupa della gestione di dati inviati e svolgimento della pratica.

Così, in estate si può usufruire di più agevolazioni, anche il bonus vacanze 2022 è dedicato al relax del contribuente, basta informarsi ed averne i requisiti. Nel frattempo, il Governo sta studiando nuovi ausili per contenere sprechi e spese tipici di questo momento storico difficile per tutti.