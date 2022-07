Ilary Blasi in Africa e Totti? L’ex calciatore avvistato così!

Ilary Blasi dopo la separazione con Francesco Totti ha deciso di volare in Africa, mentre lui è stato avvistato così!

Ilary Blasi e Francesco Totti in questo momento non stanno affatto affrontando un momento facile. Dopo l’annuncio della separazione, i due sono stati travolti dall’onda mediatica. Tant’è che lei ha scelto di volare in Africa insieme ai suoi figli per godersi qualche giorno off rispetto all’assedio che avrebbero vissuto qui mentre erano inseguiti dai paparazzi.

L’ex Capitano della Roma, invece, non è andato molto lontano e mentre la sua famiglia si trova in Africa, è stato beccato proprio con Lui, lontano non solo dai suoi figli ma anche dalla nuova compagna Noemi, che si trova anche lei al centro dell’attenzione mediatica in quanto il pubblico vuole conoscere tutti i dettagli della loro storia.

Francesco Totti dopo Ilary Blasi è stato avvistato proprio con Lui

Francesco Totti, mentre la sua ex moglie Ilary Blasi è tornata sui social senza niente addosso, ha deciso di non andare troppo lontano ed è stato beccato in compagnia del suo ex collega Vincent Candela.

Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato alcune stories su Instagram che lo mostrano intento a giocare una partita a padel con l’ex Capitano della Roma. Il tutto è stato accompagnato da una scritta che potrebbe assumere diversi significati, considerato il periodo che Totti sta vivendo in questi giorni: “Non si perde mai” ha scritto Vincent sui social. “O si vince o si impara”.

Questo messaggio è stato rivolto alla partita che entrambi hanno giocato o può essere estesa ad altri contesti come quello della separazione che Totti e Ilary stanno vivendo in questo periodo? I diretti interessati hanno subito precisato che dopo aver comunicato la notizia della loro separazione non avranno alcuna voglia di commentare i gossip e le notizie che li riguardano in modo tale da tutelare la loro famiglia, che è composta da tre bambini che senza alcun dubbio non staranno vivendo bene la separazione dei propri genitori.

Francesco Totti e Vincent Candela hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme, probabilmente per lasciarsi tutto questo clamore mediato alle spalle e viversi un secondo in piena spensieratezza.