Ilary Blasi, il ritorno sui social dopo l’addio a Francesco Totti è bollente: via il costume in Africa e lo spettacolo è mozzafiato.

Ilary Blasi offre uno spettacolo mozzafiato ai fan con il ritorno sui social. Direttamente dall’Africa dove si sta godendo una vacanza rilassante in compagnia della sorella Silvia e dei figli Cristian, Chanel e Isabel, Ilary ha regalato una foto ai fan da capogiro in cui sfoggia tutta la sua incredibile bellezza.

Lontana dall’Italia e dal gossip che si è scatenato dopo l’annuncio con cui ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary si è liberata di tutte le preoccupazioni e del pezzo superiore del bikini immortalandosi in una foto elegante e super sensuale in cui è difficile non notare la sua bellezza.

Ilary Blasi, che visione in Africa: web in tilt

Dopo aver confermato di aver lasciato l’Italia partendo per un viaggio in Africa con i figli che sta tenendo lontani dal clamore mediatico che si è scatenato con l’annuncio della fine del matrimonio dopo 17 anni, Ilary Blasi ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram una serie di foto e video mostrando la bellezza della natura e del posto in cui sta soggiornando con i suoi affetti.

La conduttrice, dopo un safari emozionante, si è poi concessa un momento di totale relax. Seduta sul bordo della vasca della sua stanza, con un panorama bellissimo davanti, la Blasi si è lasciata immortalare di spalle mostrando la schiena senza veli. Senza la parte superiore del bikini, con uno slip che evidenza i glutei perfetti, Ilary offre un’immagine sensuale ed elegante.

La foto che vedete qui in alto è diventata immediatamente virale. Tanti i commenti, soprattutto su Twitter, sulla bellezza senza tempo della Blasi che, dopo la lunga avventura all’Isola dei Famosi, ha scelto di ufficializzare la fine del matrimonio con Totti godendosi l’estate con i figli.

Mentre Ilary si gode l’Africa, in Italia, non si placano i rumors su presunti flirt dell’ex calciatore e della conduttrice così come le indiscrezioni, non confermate, su presunti accordi per il divorzio.

Il gossip, dunque, si placherà quando Ilary rientrerà in Italia con i figli? Ci auguriamo di sì!