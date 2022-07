I tre segni zodiacali che non devono assolutamente scommettere

Se appartieni ad uno di questi tre segni zodiacali e pensavi di fare una scommessa, fermati finché sei in tempo! Potresti finire in rovina

Hai mai scommesso su un evento sportivo? Si tratta di un’abitudine che coinvolge milioni di italiani. La domenica è il giorno adatto per giocare. Esistono tanti tipi di scommesse: puoi scegliere quale sarà la squadra vincitrice, puoi provare a indovinare il numero di goal totali, puoi concentrarti su un risultato parziale, come ad esempio quello della fine del primo tempo, puoi addirittura provare a indovinare il numero di calci d’angolo che ci saranno in una partita di calcio.

D’estate si scommette di meno perché i campionati sono fermi ma gli appassionati non vanno mai in letargo. Ovviamente non ci riferiamo a chi soffre di patologie legate al gioco, questa classifica si rivolge a chi è amante delle scommesse ma riesce a comprendere quale deve essere il limite da non superare. Alcuni segni zodiacali non azzeccheranno una scommessa questa estate. Se sei nato sotto uno di questi segni, fermati! Rischi soltanto di buttare via i tuoi soldi.

I segni zodiacali che non dovranno scommettere questa estate

Pesci: al terzo posto c’è il segno dei Pesci. Come avevamo già anticipato qualche giorno fa, questo segno non sta vivendo un periodo felice. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non è sfortunato al gioco di solito, purtroppo sta passando un momento complicato e tutto gli gira storto. Questo segno sarebbe capace di perdere anche una scommessa con una quota irrisoria. Meglio provare a sfidare la sorte in autunno, adesso non è il momento opportuno per certe cose.

Gemelli: al secondo posto di questa curiosa classifica c’è il segno dei Gemelli. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco dovrebbe pensare ad altre attività in questo momento. Scommettere non è assolutamente consigliabile a chi è nato sotto questo segno. Sarebbe una carneficina! La sfortuna sta transitando nella vita dei Gemelli proprio in queste settimane, forse è meglio evitare di puntare dei soldi questa estate, sarebbe tempo perso.

Toro: i tuoi amici stanno organizzando l’asta del fantacalcio ad agosto? Fai di tutto per rimandarla a settembre, fingi di essere malato se è necessario. Questa estate non riuscirai ad ottenere nulla di buono nelle scommesse e nel gioco. Il primo posto in classifica va proprio al Toro, in questo momento il segno zodiacale più sfortunato di tutti.