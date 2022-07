Ex vippone abbandonato dalla tv: dopo il GF Vip, vita stravolta

Dopo il GF Vip, l’ex concorrente di Alfonso Signorini dopo essere stato abbandonato dal mondo della tv ha deciso di cambiare vita.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini dopo il GF Vip è stato abbandonato dal mondo dello spettacolo. Il vippone, infatti, dopo aver concluso la sua esperienza di qualche mese nella casa più spiata d’Italia ha preso parte a qualche ospitata in tv per poi sparire man mano lasciando spazio ad altri protagonisti.

Per questo motivo il pubblico si è convinto che è stato abbandonato dalla tv, ma lui non si è perso d’animo e si è rimboccato le maniche ed ha deciso di stravolgere la sua vita partendo da capo in un settore completamente diverso da quello che in molti si sarebbero immaginati.

Nicola Pisu dopo il GF Vip ha cambiato vita ed ora è pronto a ricominciare.

Nicola Pisu cambia vita dopo l’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini

Nicola Pisu dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che ha ricevuto una doccia fredda da parte di un possibile concorrente, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di riprendere in mano le redini della sua vita.

Il figlio di Patrizia Mirigliani sul profilo Instagram ha caricato una breve clip in cui lo si vede mentre lavora con dei cavi. Nicola, infatti, sembrerebbe ora lavorare per una ditta di costruzioni. Un cambio drastico rispetto alla precedente esperienza sotto i riflettori, ma questo non fa altro che dimostrare la sua voglia di mettersi in gioco senza arrendersi mai.

Anche se Nicola Pisu dopo il Grande Fratello Vip non ha assolutamente messo da parte la sua voglia di partecipare a progetti legati al mondo dello spettacolo. Ai microfoni di Pipol, infatti, ha ammesso con estrema sincerità che ripeterebbe volentieri l’esperienza nella casa più spiata d’Italia in quanto crede si sia conclusa troppo presto rispetto a quello che avrebbe potuto dare.

Almeno per il momento, però, il suo nome non compare tra quelli che dovrebbero varcare la famosa soglia rossa ma non si esclude che possa accadere di nuovo in futuro visti i recenti ritorni nel format. Anzi, c’è chi come Valeria Marini ci ha partecipato per ben 3 volte.