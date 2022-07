Fiocco azzurro a Uomini e Donne: l’ex tronista mamma bis

Uomini e Donne sa sempre come far impazzire il suo pubblico: mamma bis questa volta appende un fiocco azzurro! Incredibile rivelazioni, i fan sono in visibilio.

La nascita di un bambino è sempre un evento ricco di gioia, e quando ciò avviene sotto gli occhi del grande pubblico, la condivisione della felicità è vissuta con maggior intensità. Uomini e Donne è il dating show per eccellenza, il quale sgancia colpi di scena in maniera repentina e continua, e questo fiocco azzurro bis non può di certo passare inosservato.

La vita è imprevedibile, soprattutto quando accadono eventi del genere. La mamma bis fino a qualche anno fa non avrebbe mai potuto credere ad una gioia del genere, ma adesso è diventata realtà.

Sarà che Uomini e Donne aiuta a realizzare i sogni di coloro che poi diventano i beniamini della tv? Di certo, questo bellissimo fiocco azzurro inorgoglisce i genitori, ed anche il pubblico che li ha seguiti da sempre.

Uomini e Donne: chi se lo aspettava il fiocco azzurro?

Le notizie che riguardano il format dell’amore più famoso e seguito di sempre non finiscono qui, perché a Uomini e Donne è saltato fuori un fiocco rosa inaspettato. Insomma, come già detto, le nascite sono eventi incredibili che stravolgono tutto, ma che riempiono il cuore di gioia. La protagonista di oggi invece ha un fiocco azzurro da mostrare, e lo condivide ai fan con grande orgoglio.

Riconoscete il prima e il dopo di Rossella Intellicato? L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta. Il bimbo si chiama Leonardo Falco Maria, e farà compagnia a Francesco Leone Maria, il primogenito avuto con Giovanni Ferrero nel 2020.

Evento unico ed inaspettato, ha tenuto i fan all’oscuro di tutto, vivendosi in totale privacy la seconda gravidanza. L’ex concorrente di Uomini e Donne e del Grande Fratello, ha lasciato tutti senza parole!

Alle foto l’ex volto della tv aggiunge: “E noi che pensavamo di essere al completo… Leonardo Falco Maria ben arrivato!”

Giovanni Ferrero è il suo compagno di vita, ma non si sono conosciuti del format di Maria De Filippi, bensì proprio dopo la partecipazione alla trasmissione. Durante il periodo di U&D è diventata nota al pubblico per i grandi litigi con Tina Cipollari, ma adesso è cambiato tutto.

Sta insieme al compagno dal 2018 ed è diventata un’imprenditrice. Ciò che ha confessato al pubblico, e che spiega la sua voglia di privacy, è che più volte hanno tentato di aver figli senza riuscirci. Infatti, sono così felici perché hanno superato insieme le difficoltà.

Anche per un’altra ex Uomini e Donne le famiglia si allarga, è un periodo in cui le nascite non mancano, simbolo di speranza per un futuro migliore.