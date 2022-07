Dopo l’addio, gli ex Uomini e Donne di nuovo insieme!

Ex Uomini e Donne di nuovo insieme dopo l’addio

I nostri ex protagonisti di Uomini e Donne sono tutti in vacanza. C’è chi è tornato a lavoro, chi è al mare magari con la propria dolce metà.

Il protagonista del nostro articolo sicuramente è single, ma accompagnato. Dopo il triste addio, loro due sono di nuovo insieme! Vediamo insieme di chi si tratta

Matteo Ranieri e Luca Salatino, ex Uomini e Donne, di nuovo insieme dopo l’addio

Matteo Ranieri e Luca Salatino sono due ex tronisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Entrambi hanno partecipato al dating show come corteggiatori inizialmente e poi Maria De Filippi gli ha offerto il trono.

I due sono diventati amici e si sono dati forza nel loro percorso. Luca Salatino è uscito mano nella mano con Soraia, mentre Matteo ha scelto Valeria.

Quest’ultima relazione è però già naufragata. Dopo nemmeno tre settimane di relazione, Ranieri rivela che non ha funzionato, mentre spunta il fiocco rosa a Uomini e Donne.

Per questo motivo, il web esplode. Ai tempi, Matteo venne scelta da Sophie Codegoni e la loro storia durò poco più di una settimana e adesso la rottura con Valeria.

Il pubblico pensa che l’ex tronista abbia approfittato del programma per un suo rendiconto personale.

Se con la corteggiatrice è finita, con Luca invece l’amicizia va a gonfie vele. Nonostante la frecciatina al veleno, Salatino e Matteo si vedono ancora.

Inizialmente si credeva che avessero litigato anche loro due, ma non è così. Infatti, il fidanzato di Soraia raggiunge l’ex tronista a Camogli, in Liguria. I due si godono il mare e la pace di quel posto nella terra natia di Ranieri.

Gli ex volti di Uomini e Donne sono sereni e tranquilli, nonostante quello che sta accadendo sui social ne confronti di Matteo. Per Luca invece è tutto sotto controllo. C’è chi non trova molto sensato il fatto che Salatino si sposti per raggiungere i suoi amici e mai per andare a trovare la sua fidanzata a Como.

La coppia infatti si incontra sempre a Roma, ma magari è proprio una preferenza di Soraia.

Se la loro storia continuerà ad andare bene, magari presto conviveranno.

Tutto bene quel che finisce bene. Matteo Ranieri era sotto il mirino attento dei social dopo la sua rottura con Valeria, ma ora torna il sereno nel rivedere il ragazzo con il suo amico di Uomini e Donne