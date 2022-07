Victoria De Angelis senza niente addosso: beccata così proprio con lei!

Victoria De Angelis, nella sua giornata libera, si concede una giornata al lago e si mostra senza niente addosso proprio con lei!

Victoria De Angelis ha abituato i fan a vederla, spesso, sia sui social che sul palco, con il decolletè coperto solo dai copricapezzoli. Oggi, tuttavia, anche a causa del caldo, nel suo giorno libero prima di tornare sul palco con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ha deciso di godersi la totale libertà anche al lago.

Sempre bellissima e con il viso totalmente al naturale, Victoria ha regalato delle foto mozzafiato ai fan che, naturalmente, hanno risposto con like e commenti. Nelle foto, tuttavia, Victoria non è da sola, ma con una persona davvero speciale per la sua vita.

Victoria De Angelis, che spettacolo mozzafiato con la sorella Veronica

Dopo essere stati in Norvegia dove Victoria e Damiano David si sono divertiti a provare dei particolari occhiali da sole regalando ai fan un simpatico siparietto, i Maneskin sono tornati a Roma per qualche ore. In attesa di ripartire per Parigi dove, domani sera, si esibiranno in concerto, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno trascorso qualche ora in totale relax in compagnia degli amici.

La De Angelis, come fa ogni volta che ha la possibilità di trascorrere le sue giornate a Roma, è corsa dalla famiglia e dagli amici di sempre con cui continua ad uscire appena gli impegni glielo consentono. Con la sorella Veronica e un’amica, così, approfittando del caldo e della bellissima giornata di Roma, Victoria si è rilassata al lago dove, senza niente addosso, ha immortalato il momento in foto che ha poi regalato anche ai suoi milioni di fans.

“Day off”, scrive Victoria nella didascalia della foto che vedete qui in alto. Legatissima alla sorella Veronica con cui e con il padre Alessandro ha affrontato il grande dolore per la prematura scomparsa della mamma, la De Angelis trascorre spesso con lei il suo tempo libero avendo anche molti amici in comune.

Dopo il giorno libero di oggi, però, per Victoria è già tempo di ripartire. Il calendario dei Maneskin, infatti, è fitto di impegni e nei prossimi mesi gireranno il mondo toccando anche il Giappone, il Brasile e l’Argentina.