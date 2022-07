Carlo Conti dice no: esclusi da Tale e Quale Show i pupilli di Signorini

Carlo Conti annuncia il cast di Tale e Quale show 2022 e dice no ai pupilli di Alfonso Signorini: il conduttore lascia fuori le stelle del GF Vip.

Il cast di Tale e quale Show 2022 è finalmente ufficiale. Carlo Conti, dopo lunghi casting a cui, pare, avrebbero partecipato tanti personaggi famosi, ha sciolto le riserve annunciando i nomi dei concorrenti ufficiali che, da settembre, davanti alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, si esibiranno dal vivo calandosi nei panni di grandi artisti italiani e internazionali.

Tra i concorrenti ufficiali ci sono alcuni nomi che erano stati già annunciati nelle scorse settimane, ma ci sono anche diverse sorprese. Esclusi, invece, alcuni dei pupillo di Alfonso Signorini nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2022? Carlo Conti esclude tanti ex del GF Vip

Tra i concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2022 è confermata la presenza di Valeria Marini che sarebbe stata preferita a Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè che, sui social, sta incantando tutti con le foto in bikini, ma anche Alessandra Mussolini la cui presenza era stata anticipata da Tvblog.

Tra le sorprese c’è sicuramente la presenza di Rosalinda Cannavò che ha recentemente pubblicato il suo singolo, ma anche Antonino Spadaccino. L’ex vincitore di Amici è pronto a sfoggiare la sua incredibile voce nello show del venerdì sera di Raiuno.

Il cast di Tale e Quale Show 2022, dunque, è formato da: Alessandra Mussolini, Andrea Dianetti, Antonino Spadaccino, Claudio Lauretta, Elena Ballerini, Francesco Paolantoni (con Gabriele Cirilli coach), Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Samira Lui. Valentina Persia e Valeria Marini.

Esclusi, invece, diversi concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che avevano inviato la propria candidatura. Oltre alle sorelle Selassiè, sono rimasti fuori anche Patrizia Pellegrini, Manila Nazzaro e Alex Belli. Esclusi anche il figlio di Gianni Morandi, Marco, Antonio Zequila, Guenda Goria con Maria Teresa Ruta e Melissa Greta Marchetto.

Carlo Conti, dunque, ha preferito non puntare sugli ex concorrenti del Grande Fratello vip 6 forse per la troppa esposizione che hanno avuto? Gli ex vipponi, infatti, sono stati nella casa per ben sei mesi. Tutti i vip esclusi da Tale e Quale Show 2022 proveranno a superare i casting per la prossima edizione?