Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ponza: beccati così in barca

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più: la coppia sta trascorrendo il weekend a Ponza dove, in barca, è stata pizzicata così.

Bellissimi e nuovamente uniti e innamorati, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più e si godono un romantico weekend a Ponza dove sono stati sorpresi in barca. A pubblicare un’inedita foto della coppia che si è da poco ritrovata è Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso una tenera e romantica foto di coppia in cui la showgirl argentina e il conduttore napoletano si mostrano sempre più affiatati.

Con loro c’è anche il figlio Santiago, frutto del loro amore e che è letteralmente innamorato di mamma Belen e papà Stefano. Dopo essersi allontanati e aver deciso di percorrere due strade diverse con la showgirl che aveva provato a rifarsi una vita con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì, Belen e Stefano si sono ritrovati nuovamente.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la prima foto di coppia dopo il ritorno di fiamma

Dopo aver lasciato la villa in cui sta trascorrendo l’estate con la famiglia, Belen, con il figlio Santiago, ha raggiunto Stefano De Martino a Napoli spostandosi, poi, nella meravigliosa Ponza per godersi il sole e il mare. Deianira Marzano, come potete vedere dalla foto qui in basso, ai fan, ha regalato la una meravigliosa immagine della coppia.

La piccola Luna Marì che ha compiuto un anno il 12 luglio, è rimasta con nonna Veronica e papà Gustavo, i genitori di Belen. Luna Marì che vive con la Rodriguez, trascorre anche tantissimo tempo con papà Antonino Spinalbese che, recentemente, ha svelato tutta la verità su Belen con cui ha vissuto una storia intensa finita, però, pochi mesi dopo la nascita di Luna.

A Ponza, così, con Stefano e Santiago, la Rodriguez si sta godendo un weekend d’amore e di serenità. La foto pubblicata da Dainira Marzano rappresenta un grande regalo per Belen e Stefano che, tornati insieme, si sono mostrati insieme solo in tv durante una puntata de Le Iene Show. Nessuna foto di coppia e nessun video sui social, almeno fino a stasera grazie a Deianira.