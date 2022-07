I segni zodiacali più tormentati del mese di luglio 2022

Alcuni segni zodiacali stanno vivendo davvero un pessimo periodo. C’è qualcosa che li tormenta e che gli toglie il sonno. Ecco quali sono

In questo momento ci sono almeno tre segni zodiacali che non stanno vivendo un periodo felice. Anzi, alcune vicende stanno minando la serenità di queste persone, creando tanti problemi anche nella sfera privata. C’è chi ha problemi di lavoro, chi ha problemi di salute, chi non va più d’accordo con il proprio partner e chi ha bisogno di soldi. Ad ognuno i suoi problemi, anche se alcuni di questi sembrano irrisolvibili.

Se da un lato pare non esserci via d’uscita, dall’altro esiste sempre una grossa speranza nel futuro. Alcuni segni zodiacali sperano che il tempo riesca ad aggiustare ciò che si è rotto, sognando di tornare al più presto alla normalità. Non sarà un processo facile e potrebbero volerci mesi ma, prima o poi, tutto si aggiusterà. Ecco la classifica dei segni zodiacali più tormentati. Credi che il tuo segno si trovi sul podio?

I segni zodiacali più tormentati in questo periodo

Capricorno: questo segno zodiacale si trova al terzo posto perché si fa sempre travolgere dalle emozioni. Ogni volta che bisogna affrontare un problema difficile, il Capricorno va inizialmente in crisi, smette di dormire e fa confusione perché ascolta le opinioni degli altri, a volte errate e contrastanti tra di loro. Forse il problema che tormenta il Capricorno non è così grave, eppure questo segno sta vivendo un periodo davvero buio e complicato. La luce in fondo al tunnel sembra ancora molto lontana.

Sagittario: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone appartenenti a questo segno dello zodiaco hanno perso una grossa occasione ultimamente. Per questo motivo, il Sagittario non riesce a trovare le giuste motivazioni per andare avanti. I rimpianti sono troppi e gli impediscono di dormire la notte. Il Sagittario passa intere giornate a tormentarsi per l’errore commesso ma bisogna guardare avanti, arriveranno altre occasioni!

Ariete: al primo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non sta vivendo bene la fine di una relazione importante o di un rapporto di amicizia. Sente di aver sbagliato qualcosa o di non aver gestito bene la situazione e adesso è particolarmente tormentato. Forse quella persona non tornerà ma è assolutamente necessario chiudere questa pagina per ricominciare a vivere.