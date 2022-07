“Lo fa tutte le mattine”: Guendalina Tavassi smaschera il fidanzato Federico

Guendalina Tavassi ha svelato la strana abitudine del suo fidanzato Federico Perna, ammettendo che lui lo fa tutte le mattine.

Guendalina Tavassi si sta godendo qualche giorno di relax dopo la durissima esperienza all’Isola dei Famosi. Questa per lei non è stata la prima volta, in quanto ha deciso di prendere parte al programma anche diversi anni fa quando al timone del progetto c’era ancora Simona Ventura.

Le cose quest’anno sono andate diversamente e non solo perché alla conduzione c’era Ilary Blasi, ma anche perché ci ha partecipato in coppia con suo fratello Edoardo Tavassi. Purtroppo però ha dovuto abbandonare la sua avventura prima del previsto ma nonostante tutto ha bisogno di un po’ di tempo per recuperare energie e quale miglior modo di farlo se non trascorrere qualche giorno di relax al mare con le persone che ama?

Ovviamente con lei non poteva non mancare il suo nuovo fidanzato Feerico Perna che per l’occasione non ha mancato di manifestare la sua strana abitudine.

La strana abitudine di Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi prima di recarsi in spiaggia dove è stata beccata così ha raccontato ai suoi fedeli sostenitori la strana abitudine del suo fidanzato che applica tutte le mattine prima di uscire.

Ma che cosa fa Federico Perna di così particolare? L’ex concorrente di Ilary Blasi ha ammesso che prova una certa gelosia e per questo motivo lui ogni mattina le controlla i costumi da bagno che lei ha scelto in quanto secondo lui sono un po’ troppo scollati e per questo motivo lei finisce con il cambiare svariati costumi fin quando non si imbatta in uno che concentri le loro esigenze.

“Lo fa tutte le mattine!” ha ammesso la Tavassi sul suo profilo Instagram. “Il problema però non è il costume!” ha subito aggiunto in maniera ironica, rivelando di averne scelto alla fine uno rosso che le ha ricordato quello indossato da pamela Anderson durante la realizzazione della serie cult Baywatch. “Lei salvava le vite però” ha commentato divertita.

Guendalina Tavassi ha svelato la strana abitudine di Federico Perna, che è geloso delle sinuose forme della sua esuberante compagna.