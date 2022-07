Le difficoltà del momento continuano a farsi sentire, così la possibilità di usufruire del Superbonus è ancora una realtà: guida per goderne al meglio.

Il periodo storico in corso è senza dubbio contraddistinto da numerose difficoltà economiche e sociali. Il Governo cerca di soddisfare le esigenze dei contribuenti, venendo soprattutto incontro alle problematiche in atto. Il Superbonus è stata una delle manovre d’ausilio più apprezzate, e continua ad esserlo, scopri perché e come fare per continuare a goderne.

Soldi e vantaggi, può il Superbonus alleggerire le tasche dei consumatori? Può farlo, e bisogna rispettarne delle caratteristiche, ma non solo. Fare domanda e farla in tempo non sono operazioni da fare alle leggera.

Così, per non commettere errori, approfondisci la questione, e fai tutto in maniera pratica, veloce e soprattutto facile!

Superbonus 2022: ecco come usufruirne

I tempi che la società di oggi sta vivendo sono duri, ad iniziare dall’evidente presenza di aiuti studiati ad hoc dal Governo. Da queste manovre politico-sociali si evidenziano le più grosse difficoltà del momento. Dal minor sostegno, ad esempio l’ancora usufruibile bonus che taglia le bollette in base all’ISEE, a quello del Superbonus, c’è la certezza di una visione di rinascita futura.

I vantaggi del suddetto provvedimento sono stati favorevoli per la maggior parte di coloro che ne hanno usufruito. C’è stata una spesa di 5 miliardi in più da parte dell’Erario rispetto a quella che era stata prevista, infatti la paura di molti è quella di non riuscire a terminare i lavori mediante il Superbonus e di dover intervenire con denaro proprio. Ma è qui la novità.

Ci sarà una parziale apertura della Cessione di credito, grazie all’appena approvato Decreto aiuti, che contiene questa possibilità. Per continuare ad usufruirne bisogna considerare due condizioni: lo Stato dei lavori, e deve essere stato pagato circa il 30% della spesa. Quindi, si procederà ad una quarta cessione possibile a coloro i quali hanno Partita Iva.

Ciò significa che fare operazioni nuove, sarà quasi impossibile, ma gli aiuti e il sostegno per chi ha iniziato sono ancora usufruibili. Diciamo che nulla vieta l’ottenimento del Superbonus, anche se la previsione di spesa è stata superata. Questo perché i fondi ad esaurimento non sono considerati, quindi per bloccare la possibilità del beneficio ci sarebbe bisogno di un provvedimento preciso.

Quello che è certo è che in periodo estivo i vantaggi erogati dal Governo sono diversi, dal bonus vacanze 2022 insieme alle prospettive future, fino al suddetto aiuto, il quale non va sprecato, ma i controlli sono più rigidi dei precedenti. Infine, è bene sapere le date entro le quali devono essere completati i lavori in base alla tipologia di immobili:

– dicembre 2022 per ville e immobili residenziali, ma entro il 30 settembre dovrà essere completato almeno il 30% dei lavori;

– fine 2023 per gli edifici di Iacp ed enti, ed entro il 30 giugno 2023 sarà il 60% dei lavori a dover essere perfezionato;

– nel 2023 per i condomini e edifici a proprietà unica e con 2 o 4 abitazioni, in questo caso il superbonus ammonterà al 110%; ciò proseguirà per due anni al 110% ma solo per case in area sismica, mentre per il resto dei condomini l’agevolazione va al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Confermata anche la non proroga futura del beneficio, in attesa di novità, restiamo aggiornati.