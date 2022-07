Ex Uomini e Donne si sposa: fiori d’arancio dopo la nascita della figlia

Fiori d’arancio dopo la nascita della figlia: ex Uomini e Donne si sposa

Tutti non fanno che parlare degli ex protagonisti di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi è fermo per la pausa estiva, ma la conduttrice sta già pensando ai futuri tronisti.

A proposito di Trono Classico, una ex protagonista di Uomini e Donne si sposa a breve, ma non solo. E’ appena nata sua figlia, ma vediamo insieme di chi si tratta

Fiori d’arancio dopo la nascita della figlia: Sabrina Ghio, ex Uomini e Donne, si sposa

Abbiamo conosciuto Sabrina Ghio in ben due programmi di Maria De Filippi. La donna appare sul piccolo schermo per la prima volta ad Amici come ballerina. La ragazza non vince, ma conquista la simpatia della De Filippi.

Ecco che dopo qualche anno dal talent show, Sabrina occupa il posto della tronista a Uomini e Donne ed è irriconoscibile. Non è molto fortunata purtroppo. Infatti, la dama arriva al momento della scelta ben conscia di ricevere un no dalla sua persona desiderata, ma lei ci prova comunque.

Come volevasi dimostrare la Ghio esce da sola dal programma comunque contenta di questa esperienza.

Poco dopo la sua uscita dal dating show, Sabrina trova finalmente il vero amore. Si tratta dell’imprenditore Carlo Negri che con il suo charme conquista la dama. L’ex tronista ha una figlia avuta dalla passata relazione con Federico Manzolli e si chiama Penelope.

Anche la bambina accetta Carlo a braccia aperte.

Dopo qualche anno di amore, l’imprenditore chiede la mano di Sabrina che accetta senza pensarci due volte. Inoltre, la famiglia si allarga. La Ghio ha appena partorito per la seconda volta un’altra femminuccia, nata dall’amore con Carlo. La neonata si chiama Mia.

Passato un mese da questo lieto evento, bisogna pensare alle nozze. Ecco che l’ex Uomini e Donne pubblica alcuni scatti del suo addio al nubilato, ma anche celibato. La coppia ha deciso di festeggiare insieme entrambi gli eventi.

La Ghio si è già rimessa subito in forma e indossa un tubino bianco per l’evento. Tra nemmeno un mese, la coppia convolerà a nozze in Puglia, mentre Sabrina rivela tutto in merito alla delicata operazione.

Grandi emozioni per la futura coppia di sposi. Sabrina non sarà stata molto fortunata a Uomini e Donne, ma si vede che era destino. Adesso, è felice, innamorata, ha trovato la sua dolce metà e presto sposa. Facciamo le nostre congratulazioni alla bellissima coppia