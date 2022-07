“Il dolore mi accompagnerà”: straziante confessione del cantante dopo l’incidente

Il famoso cantante amato dai giovanissimi dopo l’incidente si è lasciato andare ad una confessione straziante sui social.

Il famoso cantante non sta di certo passando un bel periodo. Negli scorsi giorni, ormai come ben noto agli utenti della rete più attenti, è stato protagonista di un terribile incidente e da quel momento aveva scelto la strada del silenzio per concentrarsi sul percorso di riabilitazione che deve affrontare per tornare a essere quello di prima.

La sua essenza ha provocato una certa preoccupazione e ansia da parte dei suoi fedeli sostenitori che si chiedono quali siano le sue condizioni dopo l’incidente. Nelle scorse ore la loro domanda ha trovato una risposta in quanto Federico Rossi ha rotto il silenzio dopo l’incidente rivelando come sta e che cosa ha affrontato dopo quel terribile giorno in cui tutto sembrava per finire.

Federico Rossi fa una straziante confessione dopo l’incidente

Federico Rossi ha ammesso che ora il peggio è passato anche se gran parte del dolore che sta provando in questi istanti lo accompagnerà per molto tempo ancora, ma dopo di tutto se ripensa al momento dell’incidente si ritiene fortunato di essere in queste condizioni in quanto pensava che la sua salute potesse andare incontro a conseguenze peggiori.

“Sto bene ora, non mi lamento” ha esordito l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, che ha servito un colpo di scena dopo il bacio con Rkomi. “Il dolore mi accompagnerà per svariato tempo, lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio” ha poi concluso su Instagram, rispondendo ad una fan che gli chiedeva come stesse.

“Sì, perché dovete sapere che nel video, non si vede il pilastro di legno e ferro contro cui sbatto. Non ho sbattuto sulla rampa, anche perché in quel caso mi sarei fatto male alle gambe e basta“ ha subito chiarito. “Quando è successo mi sono detto: Qui mi sono spappolato!” ha aggiunto rivelando che cos’è successo dopo l’incidente e come si sente in questo momento a dover affrontare tutto quanto.

Federico Rossi su Instagram ha chiarito tutti i dubbi dei suoi fedeli sostenitori che erano preoccupati per le sue condizioni di salute dopo il terribile incidente che lo ha visto protagonista. Ora però il peggio sembrerebbe essere passato ed è pronto a prendersi tutto il tempo necessario per tornare ad essere quello di un tempo.