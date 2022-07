Victoria De Angelis e Damiano David come non li avete mai visti: video

Victoria De Angelis e Damiano David come non li avete mai visti lontano dal palco: il video dei Maneskin spopola sul web.

Se siete abituati ad una Victoria De Angelis e un Damiano David sul palco dove, con outfit sempre abbinati, si trasformano in veri animali da palcoscenico con un basso e un microfono, dimenticateli perchè quelli che vedrete in un video sono due semplici ragazzi ventenni che si divertono con un gioco innocuo lasciandosi andare a grosse risate.

A condividere il video girato in Norvegia sono stati gli stessi Maneskin che hanno deciso di regalare ai loro fan, sparsi in tutto il mondo, una versione inedita di Damiano e Victoria su Tik Tok. Pochi secondi in cui il frontman e la bassista della band romana non riescono a trattenere le risate divertendo anche chi li guarda.

Victoria De Angelis e Damiano David virali su Tik Tok: il video fa impazzire tutti

Giovedì 14 luglio, dopo l’enorme successo del concerto del Circo Massimo di Roma dove Victoria e Damiano si sono scambiati un abbraccio che ha commosso tutti, i Maneskin si sono esibiti al Slottsfjell Festival, in Norvegia. Prima di salire sul palco e d’indossare i meravigliosi outfit con cui stregano i fan insieme alla musica, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno avuto modo di divertirsi.

Damiano e Victoria, in particolare, hanno provato ad indossare degli occhiali particolari con cui non riuscivano a vedersi perdendo il senso dell’orientamento. Il video del divertente momento è stato pubblicato su Tik Tok e in poco tempo è diventato immediatamente virale con milioni di visualizzazioni.

Come potete vedere dal video qui in alto, Damiano, mentre indossa gli occhiali, cerca ripetutamente la mano di Victoria e, non trovandola, non riesce a non ridere. La risata contagiosa del frontman coinvolge anche la bassista e i due si divertono regalando un simpatico siparietto ai fan che, sotto il video, non possono non commentare.

“Ma tutti i tentativi per darsi il 5 mi fanno spaccare”, “Mi sto sentendo male, aiuto ahahah”, “Che belli”, “Vi amo, siete uno spasso””, “Come si fa a non amarli”, “Unici anche quando vi divertite”.