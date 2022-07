Questi tre segni zodiacali vivranno una settimana piena di passione

Questi tre segni zodiacali non riusciranno proprio a frenarsi! Vivranno una settimana piena di passione, non ci sarà spazio per altre cose

Alcuni segni zodiacali saranno travolti da un vortice di passione nei prossimi giorni. La settimana che inizierà il 18 luglio sarà molto calda per loro, non solo dal punto di vista climatico. Le persone appartenenti a questi tre fortunati segni dello zodiaco si godranno una settimana di totale passione, non riusciranno ad occuparsi di altro. Forse ne avevano bisogno, considerando che alcuni di loro non stavano vivendo un buon periodo.

Non è detto che questa passione coincida con nuovi incontri. Anzi, alcuni segni zodiacali ripristineranno delle conoscenze provenienti dal passato, con le quali vivranno giorni roventi. Pensi che il tuo segno zodiacale sia uno dei tre in classifica? Non ti resta che scorrere il testo verso il basso per scoprirlo. Ecco la classifica dei segni zodiacali che vivranno una settimana piena di passione.

I segni zodiacali che vivranno giorni di passione: il podio

Acquario: al terzo posto in classifica c’è il segno dell’Acquario. Come abbiamo già visto, questo segno non sta vivendo un buon periodo ma potrà riscattarsi presto. La passione invaderà la vita dell’Acquario nei prossimi giorni ma sarà fondamentale gestire le emozioni. Non è detto che l’altra persona sia disposta a continuare questo rapporto anche in futuro, forse è meglio godersi questo momento senza troppe aspettative.

Gemelli: al secondo posto in classifica c’è il segno dei Gemelli. Anche se non vanno d’accordo con tutti, i Gemelli troveranno il modo per riallacciare alcuni rapporti del passato e vivranno una settimana di pura passione. Non ci sarà spazio per altro. Amici, lavoro e attività sportive verranno sospese per una settimana. Questi giorni saranno molto intensi per chi è nato sotto questo segno dello zodiaco.

Pesci: il primo posto in classifica va al segno dei Pesci. Questo segno riuscirà a vivere una settimana piena di passione perché metterà la sincerità al primo posto. Questa decisione sarà fondamentale per risolvere alcuni problemi con il partner, con il quale arriveranno tante scintille in camera da letto. Dopo tanta passione sarà comunque necessario parlare di alcune questioni in sospeso ma, a quel punto, tutto si risolverà in maniera naturale.