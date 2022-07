Quando Camilla diventerà regina accadrà qualcosa di clamoroso

By

Nessuno avrebbe mai potuto pensare ad uno scenario del genere. Quando Camilla Parker Bowles diventerà regina succederà qualcosa di incredibile

Quando la Regina Elisabetta morirà, toccherà al Principe Carlo ereditare il trono d’Inghilterra. Secondo alcuni sondaggi, questa non sarebbe la soluzione preferita dai sudditi britannici, i quali vorrebbero vedere sul trono direttamente William, il secondo nella linea di successione. Il primogenito di Diana Spencer è molto amato dal popolo, esattamente come sua moglie Kate Middleton.

Sia William che gli inglesi dovranno aspettare perché il Principe Carlo, 74 anni a novembre, sarà il prossimo re d’Inghilterra. Al suo fianco ci sarà Camilla Parker Bowles, con il benestare dell’anziana sovrana, la quale ha nominato la Shand regina consorte. Camilla e Carlo si sono sposati il 9 aprile 2005 ma la loro relazione andava avanti da quando il principe non aveva ancora sposato Lady Diana.

C’è un aneddoto che riguarda Camilla Parker Bowles. Cosa succederà quando diventerà regina? In queste ore, diversi talk show britannici stanno parlando di questa curiosità. La risposta sarebbe piuttosto incredibile.

I figli di Camilla avranno un titolo nobiliare quando sarà regina?

Nell’ultimo periodo, Camilla Parker Bowles ha fatto parlare di sé in più di un’occasione. Nelle ultime ore, in Inghilterra tutti si chiedono cosa accadrà quando diventerà regina. La domanda che i sudditi britannici si chiedono riguarda i suoi figli: avranno un titolo nobiliare? Cosa prevedono le regole della Royal Family? La risposta potrebbe sembrare scontata e invece non è affatto così.

I figli di Camilla si chiamano Tom e Laura – rispettivamente 47 e 44 anni – e sono nati dal primo matrimonio della Duchessa di Cornovaglia. I due non hanno origini nobiliari e si occupano di faccende che non hanno nulla a che vedere con la monarchia britannica. Lei è una gallerista d’arte, lui un critico gastronomico molto affermato nel Regno Unito. Tom ha anche scritto dei libri di discreto successo.

Quando Carlo e Camilla diventeranno re e regina d’Inghilterra, i figli dell’attuale regina consorte non avranno alcun titolo nobiliare. La decisione ha sconvolto il popolo inglese perché non era mai accaduto prima che i figli di una sovrana fossero privi di titoli. Il Principe del Galles ha più volte dichiarato di voler ridurre i costi della Royal Family, quindi ha posto un veto su nuovi titoli nobiliari elargiti in maniera troppo generosa.