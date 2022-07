Test: qual è il carico dei due operai? Soltanto un genio indovinerà

Riesci a indovinare qual è il carico trasportato da ciascuno dei due operai? Risolvi il test di oggi e dimostra di essere un vero genio

Due operai sono al lavoro in un cantiere edile. I due lavoratori si conoscono da una vita e sono spesso abituati a sfidarsi. Dopo essersi assicurati che tutto sia in totale sicurezza, i due amici iniziano la sfida. Il piano di lavoro di oggi prevede il trasporto di alcuni sacchi di cemento dal piano terra fino alla soffitta. Il palazzo è alto quattro piani e i due amici dovranno fare uno sforzo fisico molto importante.

Proprio per sentire meno la fatica, Marco e Claudio decidono di sfidarsi e scommettono anche una bella cifra. Marco propone al collega: “Se io adesso prendessi uno dei tuoi sacchi, avrei il doppio del tuo carico”. Gli risponde immediatamente l’amico: “Hai ragione, ma se tu prendessi uno dei miei sacchi avremmo esattamente lo stesso carico”. A questo punto, i due amici si mettono al lavoro. Il primo che arriverà in cima vincerà cinquanta euro.

Qual è il numero di sacchi di cemento che i due colleghi stanno trasportando? Rifletti con calma e valuta attentamente tutte le risposte possibili. Hai soltanto sessanta secondi per fornire la soluzione, credi di farcela? Vediamo cosa sei capace di fare, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è necessario fare attenzione a tutti i dettagli, distinguendo quelli utili da quelli inseriti nel testo solo per farti sbagliare. Se lo hai fatto, adesso potrai sicuramente rispondere correttamente al quesito, senza timore di sbagliare. Meriti tutti i nostri complimenti, questo test sembrava semplice ma nascondeva diversi tranelli lungo il percorso.

Se, invece, non hai idea di quale sia la risposta, non c’è bisogno di deprimersi. Forse non sei ancora in grado di risolvere un test di logica e ragionamento perché hai altre abilità. Sul nostro sito troverai decine di test, anche diversi da questo, cerca quello che ti piace di più e mettiti alla prova, vedrai che riuscirai anche tu a migliorare in futuro. Ecco la soluzione del test.

Considerando i dati in nostro possesso, Marco ha sette sacchi di cemento e Claudio soltanto cinque.